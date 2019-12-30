СГБ Азербайджана поздравила представителей медиа по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - ФОТО
Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана поздравила представителей медиа по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, передает в понедельник Day.Az.
"Уважаемые представитель средств массовой информации и журналисты. Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляем Вас по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, выражаем самые добрые и искренние пожелания! Желаем каждому из Вас плодотворного сотрудничества во имя обеспечения национальных интересов и безопасности Азербайджана, дальнейшего усиления нашей страны, достижений и новых творческих успехов в необходимой нашей Родине ответственной деятельности, Вам и вашим родным долгой жизни, крепкого здоровья и много радости!", - говорится в поздравлении.
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