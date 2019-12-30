И в России, и в Азербайджане поддерживают те проекты, которые мы реализуем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Россия-24" Российской Федерации.

"Сегодня уже даны поручения соответствующим структурам наших стран об упрощении таможенных процедур, о применении современных технологий в плане контроля над транспортировкой грузов, в плане упрощения прохода границы. И современные технологии и в Азербайджане, и в России применяются в этом направлении. Поэтому думаю, что это будет одним из направлений - именно снятие административных и таких бюрократических преград. Что касается сотрудничества в экономической сфере, уверен, что товарооборот будет расти. В этом году мы видим рост на 25 процентов. В прошлом году был около 20-ти. То есть, это говорит о такой серьезной динамике торгово-экономических отношений. Потому что нам уже нелегко расти от существующей высокой базы. А для этого мы, конечно, должны успешно реализовать те дорожные карты, о которых я говорил, и должны в большой степени унифицировать подходы и к транспортно-тарифной политике, в том числе скоординировать нашу деятельность по новым транспортным проектам", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в Азербайджане на сегодняшний день строится новая автотрасса от Баку до российской границы, которая будет проходить параллельно существующей вдоль побережья Каспийского моря, и маршрут этой автотрассы сокращает на много километров расстояние. Поэтому добраться до российской границы будет намного быстрее и комфортнее.

"Вопросы, связанные с переходом торговли между странами на национальные валюты, нами обсуждаются и с другими нашими соседними странами. Как вы знаете, там тоже этот вопрос очень активно дискутируется и делаются первые шаги в этом направлении. Поэтому думаю, что, в первую очередь, должна быть определена номенклатура товаров в нашем товарообороте, которые могут быть реализованы в национальных валютах, и после этого делать шаги в этом направлении. Относительно недавно мы получили предложение по подключению к платежной системе "Мир", и серьезно его изучаем. Я думаю, что здесь есть хорошая перспектива. Особенно в связи с резким ростом турпотока из России в Азербайджан. В прошлом году порядка 900 тысяч россиян посетили Азербайджан, а в этом году уже за 11 месяцев эта цифра также 900 тысяч. То есть, мы приближаемся к миллиону. В связи с тем, что мы активно развиваем туристическую индустрию и стараемся вести учет поступлений от туристов, нам, конечно, очень легко посчитать, сколько туристы потратили по платежным картам. Но многие туристы тратят и наличные. Это в основном касается туристов из пространства бывшего СССР. Поэтому если эта система будет применена в Азербайджане, у нас будет четкий учет поступлений, а для россиян будет намного удобнее и комфортнее приезжать в Азербайджан и не сталкиваться иногда с вопросами обмена денег в обменниках", - сказал глава государства.

По его словам, финансовый рынок - это вопрос более сложный.

"Здесь пока конкретных предложений нам не поступало. Мы слышали заявление об этом. Конечно же, будем серьезно это изучать. Естественно, наш подход всегда основывается на прагматизме, на практической стороне. Если это будет выгодно, интересно, комфортно, если это будет стимулировать товарооборот, облегчать деятельность бизнес-структур, конечно, мы к этому вопросу будем относиться очень серьезно", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана так же отметил, что никогда тема энергопроектов, которые осуществляются нами или Россией, не была предметом каких-то серьезных дискуссий.

"То есть, и в России, и в Азербайджане, я думаю, поддерживают те проекты, которые мы реализуем. Что касается проекта "Турецкий поток", мы знаем насколько этот проект важен и для России, и для Турции. Обе страны - наши близкие партнеры. Поэтому мы с самого начала поддерживали этот проект. Что касается выхода азербайджанского газа на европейский рынок, то на европейский рынок после реализации проекта Южный газовый коридор будет поставлено 10 миллиардов кубометров газа. По сравнению с тем объемом, который поставляет Россия, - я точную цифру не помню, но было в зависимости от годов где-то 150-170 миллиардов, - это очень небольшой объем. Поэтому проект Южного газового коридора, он, конечно же, никакой не конкурент. И мы никогда так это не рассматривали. Это просто тот проект, который позволит Азербайджану реализовать свои газовые ресурсы на международных рынках. Часть газа по этому коридору уже поставляется на рынок Турции", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что в конце ноября этого года проект TANAР - Трансанатолийский газопровод, являющийся частью Южного газового коридора, уже доведен до греческой границы.

"И строительство газопровода от турецко-греческой границы до Италии завершено уже более чем на 90 процентов. Таким образом, мы рассчитываем в следующем году полностью ввести в строй этот проект протяженностью 3500 километров. Это позволит нам также задействовать в эксплуатацию новые газовые месторождения, которые сейчас находятся в разработке, и не думать больше о том, что Азербайджан - это страна, не имеющая выхода к открытым морям. Поскольку посредством транспортных и энергетических коридоров мы по существу вышли давно на рынок и Черного моря, и Средиземноморья, и сейчас выходим в больших объемах, относительно конечно, на газовый рынок Турции и Европы", - сказал глава государства.