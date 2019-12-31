Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила азербайджанский народ с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым Годом, сообщает Day.Az.

В публикации говорится: "Уважаемые соотечественники! Искренне поздравляю всех вас по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым Годом. Да не пожалеет Всевышний своей милости для нашего народа! Пусть все азербайджанцы на земле будут здоровы и счастливы! В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, а вашим семьям - радости и благосостояния".