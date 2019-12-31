Как уже сообщалось, 30 декабря Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Центр реабилитации для детей с синдромом аутизма, действующий в Наримановском районе Баку при Общественном объединении "Birgə və Sağlam" ("Вместе и здоровы").

Первый вице-президент Мехрибан Алиева 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира и новогодний праздник отметила в Центре реабилитации для детей с синдромом аутизма, действующем при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Мехрибан Алиева исполнила песню вместе с хоровым коллективом, действующем при центре.

Кроме того, Первый вице-президент Мехрибан Алиева испекла праздничный торт вместе с детьми, побеседовала с ними. Затем, за чайным столом все попробовали торт, испеченный Мехрибан Алиевой вместе с детьми.