Результаты выборов в один из муниципалетов Азербайджана аннулированы, сообщает во вторник Trend.

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Сообщается, что в поступившем в ЦИК обращении было отмечено, что на избирательных участках № 8 и 10 муниципалитета Агдашского района, Джалилабад-Масаллы-Биласуварском избирательного округа номер 69 были зафиксированы некоторые нарушения. В ЦИК изучили жалобу от группы экспертов. Указанные в обращении нарушения подтвердились.

После обсуждений на заседании ЦИК было принято решение отменить результаты голосования на избирательных участках 8 и 10 муниципалитета Агдашского района.