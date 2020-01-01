Если у вас с утра очень хорошее настроение - не беда. Просто читайте в социальных сетях обращения в космос и стенания наших оппозиционеров, плачущих в свою жилетку и уповающих на мистическое коллективное сознание. Заранее предупреждаю: чтение сие погружает в отчаяние и уныние, ибо как бы вы не старались, не сможете найти хоть нано частицу логики в провинциальном шапито местных либертарианцев.

Они, сами не подозревая, превратили себя в худших демотиваторов своего лагеря: руин с кружащими хлопьями пепла от сожженных деревянных помостов, кои некогда были трибунами для трубадуров "цветных революций". Они били себя в грудь, призывали на головы неверующим им кары небесные, указывали широкую дорогу к светлому будущему.

Но увы, кары стали градом уничижительной и едкой критики от своих же соратников, а дорога - петляющей заячьей тропой в затхлое болото радикальной оппозиции, где миазмы непрекращающихся криков "лидеров" отравляют воздух несчастных, обреченных, униженных и покинутых страдальцев.

Имя которым - несистемная оппозиция, загнавшая себя в непроходимые топи исторического забвения.

Только изредка слышны там крики отчаявшихся.

И один из них - лидер "Республиканской Альтернативы" (РЕАЛ) Ильгара Мамедова.

Гордо именующий себя "партией" политический драмкружок три месяца тому назад посредством бифуркаций в социальных сетях И.Мамедова поставил своих сторонников перед фактом: они, т.е. РЕАЛовцы, примут участие в парламентских выборах, ибо митинги, шествия и всякие несанкционированные акции, мол, не их путь - они пойдут другим путем.

Далее последовали вывихнутые афоризмы вроде "Нам некуда спешить - демократия с нами", или "Торопимся медленно, наша цель приход к власти" и сторонники г-на Мамедова, а также немногочисленные последователи удивленно читали и перечитывали высказывания своих героев, слишком быстро надевших маски даосских мудрецов, топчущих росистые горные луга и живущих в горных храмах.

Ильгар Мамедов же неутомимо создавал имидж утомленного демократа, коего толпа, не внемлющая гласу правды, не желает слушать. А если даже слушает, то, увы, не понимает весь трагизм момента и тяжесть бытия.

Когда же парламент решил самораспуститься и после этого были назначены внеочередные выборы в высший законодательный орган, И.Мамедов создал предвыборный альянс -как он сам соизволил выразиться - "РЕАЛ Республиканский Союз" (РРС)и ринулся на редуты борьбы за депутатский мандат.

Фрики радикальной оппозиции в лице председателя ПНФА Али Керимли и начальника "Нацсовета" Джамиля Гасанлы тут же обвинили И.Мамедова в коллаборационизме, предательстве светлых идей и чистых помыслов оппозиции, в побеге в стан врага, штрейкбрехерстве и уничтожении малых остатков веры немногочисленных люмпенов в идеалы борьбы с властью.

Далее сторонники, точнее, сетевые тролли дуэта Керимли-Гасанлы представили И.Мамедова чуть ли нашкодившим очкариком, перешедшим в стан чужаков с соседнего квартала.

Минули дни напряженных и часто весьма бурных дискуссий в социальных сетях и вот - И.Мамедов захотел показать, а точнее, доказать, что хоть он носит очки, но не боится сильных ребят с соседнего квартала.

Новоявленный лидер блестящего новеньким лаком и переливающимся под алчными глазами своих адептов "альянса" с рычащей аббревиатурой РСС И.Мамедов встал, так сказать, во весь рост и разразился писклявым ультиматумом в адрес властей.

Мол, если вы, власть имущие, не прекратите грозно насулить брови и нам, то есть самым грациозным оппозиционерам, создавать всяческие легкие, лучшие и лучезарные условия для участия в парламентских выборах, то мы, то есть маргинальствующие либертарианцы, обидимся и не пойдем на выборы. Особенно И.Мамедов разозлился и виртуально погрозил своим холеным пальцем, упоминая о блогере всея клошаров соцсетей Мехмане Гусейнове: мол, руки прочь от гласа правды и рупора справедливости, не дадим, защитим, вытянем и т.д.

Ну, ни в каком виде, ни под каким соусом - ни как кандидаты в депутаты, ни как обычные среднестатистические избиратели.

Крикнув это и поправив очки, И.Мамедов с чувством исполненного долга скользнул по брустверу в окопчик оппозиции и эгоцентрично посмотрел на своих товарок. Мол, видели, как я их, ух, чтобы боялись и трепетали, ага.

Наши постоянно горюющие оппозиционеры и не заметили, что 2019 год заканчивается.

Радикальная оппозиция находится в коматозном состоянии и оживить ее некому - все уныло и буднично. От многочисленных прежде отрядов местных санкюлотов и хунвейбинов, долгие годы рассматривавших митинги несанкционированные акции как единственно верные способы политического бытия, практически ничего не осталось. И от последнего, приснопамятного митинга-соберуна в стадионе "Мэхсул", и от попытки проведения незаконной акции около станции метро "28 Мая" веяло гнетущей безысходностью. Геологическая история Земли знала эпохи великих вымираний, во время которых исчезали подчистую целые отряды и даже классы живых существ, оставляя в толщах пород лишь редкие окаменелости и отпечатки - скудные напоминания о временах былого расцвета.

В политической истории современного Азербайджана мы, на мой взгляд, переживаем сейчас нечто подобное: исчезновение с политической арены как правой (националистической), так и левой (псевдосоциалистической) оппозиции в качестве организованных сил происходит стремительно и быстро.

Ее остатки уже сейчас выглядят скорее пережившими свое время разваливающими реликтами, которым, подобно кистеперым рыбам-латимериям, хоть и удалось благодаря благоприятному стечению обстоятельств сохраниться физически, но, без малейшей надежды отвоевать для себя в грядущие времена - да хоть в следующем, 2020 году - сколько-нибудь значимую нишу. Пожалуй, наоборот: на примере нашей исчезающей радикальной оппозиции политические деятели будущего будут разбирать типовые ошибки, учиться распознавать вовремя опасные развилки и повороты.

Массовый сход со сцены леваков, агрессивно настроенных "западников" и ультраправых - значительный и важный процесс, ведущий к серьёзным общественно-политическим последствиям для общества и страны. Вместе с ними на глазах уходит в небытие целый пласт политической жизни со своей квасной патетикой, алчной героикой, химерической атрибутикой, искусственными идеалами, примитивными заблуждениями и неграмотными, примитивными вождями. Былым активистам, сохранившим к политике интерес, остается пока лишь отстраненно наблюдать за противоборством разбившей саму себя радикальным лагерем и неумолимой логикой политических реалий, временами оглядываясь со слабой надеждой вокруг: не начали ли где зеленеть ростки новых форм политической жизни?

Угасание радикальной оппозиции обусловлено множеством разнообразных причин, каждая из которых сыграла в данном процессе свою роль. Понимаю, велик соблазн списать всё на ужесточение политического режима (то есть, на пресловутое "закручивание гаек"), но необходимо честно признать: столь тотальное фиаско оппозиционеры потерпели отнюдь не из-за напрочь отсутствующего "давления властей" История, в том числе и новейшая, знает массу примеров, когда даже самые строгие меры оказываются не в состоянии сдержать разливающееся, точно грунтовая вода по земной поверхности, мощное, идейно заряженное движение. Наиболее характерный пример - исламский радикализм, ниспровергший на Ближнем Востоке не один авторитарный режим. Основная причина видится в другом: местная радикальная оппозиция и вялые "интеллигенты" вроде Ильгара Мамедова оказались интеллектуально бесплодны и удручающе обскурны, а сконструированные их идеологами гадкие суррогаты оказывались за редким исключением очень далеки от того, чтобы всерьез претендовать на решение серьезных общественных проблемы удовлетворение социальных запросов социума. К

За достаточно долгий срок существования радикальная оппозиция так и не смогла выдать даже крайне скудный интеллектуальный продукт. Увязнув в бесконечных битвах с идейными противниками по поводу трактовок окончательного "торжества гнева народных масс", либо же предаваясь каким-то несуразным, поистине маразматическим мечтаниям о будущем, оппозиционные "лидеры" очень сбивчиво и путано говорили о главном - о многогранном и противоречивом настоящем. Его вдумчивым препарированием ни один оппозиционный деятель не занимается. И никто из них пока не смог создать цельный, идейно непротиворечивый и - самое главное! - по-настоящему привлекательный в глазах большинства граждан адекватный проект. Более того, с массами нынешнее поколение радикальной оппозиции категорически и бесповоротно разминулось, ПНФА, "Мусават", "Нацсовет" и иже с ними не сумели обрести даже неустойчивой социальной базы.

За десятилетия своего политического существования А.Керимли, А.Гаджилы, Д.Гасанлы, а в последнее время и Ильгар Мамедов так и не смогли выработать даже доступного и понятного обществу языка, при помощи которого они смогли бы конвертировать социальный запрос в рост собственных рядов, завоевание доверия и симпатий сограждан.

Радикальная оппозиция годами продолжает оставаться малочисленной и маргинальной, а сама задача завоевания социальной опоры постепенно перестала даже декларироваться - настолько не приспособлены к ее выполнению оказалось это поколение лидеров и активистов. ПНФА, "Мусават", "Нацсовет", а теперь и РЕАЛ окуклились в замкнутые секты, живущие с обществом параллельной жизнью.

Этот год стал "схлопыванием" радикальной оппозиции, что в следующем, 2020 году в глазах общественности может инициироваться в ее кончину.

В этом году общество начало претерпевать сильнейшие качественные трансформации. Мы осязаем их, догадываемся об их масштабе, но не можем пока толком их осмыслить и описать, особенно масштаб реформ, инициированных и начатых самой властью. В любом случае, нынешняя общественно-политическая реальность оказалась более чем неблагоприятной, даже губительной для оппозиционных организаций прежнего формата. Радикалы напрочь утратили способность отвечать на ее вызовы.

... Вымирание неприспособленных к изменившимся условиям форм жизни не является фатальным для жизни как таковой. Начинают развиваться новые формы, более сложные и приспособленные, чем прежние. Это - закономерно. Примерно так же происходит и в общественной сфере.

Примерно то же произойдет и в оппозиционном лагере: несколько партий, ныне занявших конструктивные и адекватные позиции, выживут.

А что касается остальны - горе побеждевшим самих себя и проигравшим реальности.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az