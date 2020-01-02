В первый день наступившего года в одной из военчастей Вооруженных сил Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, скончался военнослужащий Артем Казарян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, солдат скончался в результате болезни. Обстоятельства произошедшего выясняются, идет следствие.

Другие детали не сообщаются.