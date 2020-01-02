Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селe Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Айгепар, Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Ашагы Аскипара и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Асрик Джырдахан Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.