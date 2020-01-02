Стремительно слабеющие в российском общественном мнении позиции Армении получили еще один чувствительный удар.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты "Бакы Хабар", политический эксперт Айдын Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, тезисы касательно нагорно-карабахского конфликта, озвученные Президентом Азербайджана в ходе интервью российскому телевидению, имеют исключительное значение для представления многомиллионной российской аудитории более точной платформы об истинной сути нагорно-карабахской проблемы.

Он отметил, что интервью главы азербайджанского государства следует рассматривать как один из шагов, который может привести к историческим результатам.

"Президент Ильхам Алиев в очередной раз представил безальтернативную платформу для решения карабахской проблемы. Это решение конфликта в рамках норм международного права и на основе принципа территориальной целостности в рамках международно признанных границ Азербайджана", - сказал Гулиев.

Он добавил, что Президент Азербайджана аргументированно доказал, что деструктивная политика Армении, ставя под угрозу мир и стабильность во всем регионе, не отвечает интересам расположенных в нем государств и в первую очередь России.

Это означает, что Россия, которая несет особую ответственность за общую стабильность и развитие в регионе, фактически сталкивается с деструктивным препятствием в лице захватнической политики Армении, сказал Гулиев.

Он отметил, что интервью главы азербайджанского государства можно назвать еще одним ударом по позициям Армении в российском общественном мнении: "Стремительно слабеющие позиции Армении получили еще один чувствительный удар".