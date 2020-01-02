Вопреки призывам властей "новой Армении" избежать новогоднего "побега" армян в соседнюю Грузию не удалось. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на КПП "Баграташен" на армяно-грузинской границе 31 декабря образовались километровые очереди.

"Таможня работает в штатном режиме, но поток большой. В очередях - женщины и дети. Их если и пропускают вне очереди, они все равно вынуждены ждать своей машины, которая находится в пробке на таможне", - пояснил с места событий репортер "Спутник-Армения".

При этом к уже ожидающим пересечения границы транспортным средствам всё время добавляются новые машины и автобусы. В среднем в очереди необходимо простоять 5−6 часов. В итоге, многие не успели встретить Новый год в Тбилиси, проведя новогоднюю ночь либо на таможне, либо по пути в столицу Грузии.

Практически такая же ситуация царила и на другом погранпереходе между Арменией и Грузией - КПП "Бавра". Исходя из опыта прошлого года, пользователи социальных сетей настоятельно советовали всем армянским туристам въезжать в Грузию через КПП "Бавра". Увы, этот совет, что называется, не сработал.