"Бой курантов чуть не сорвали из-за вечно говорящего премьера". Об этом пишут в армянских соцсетях.

Речь о массовых торжествах, устроенных по инициативе премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване. Популист-премьер намеревался превратить новый год в свой бенефис. Но что-то пошло не так.

За неделю до праздника Пашинян и его супруга Анна Акопян настойчиво призывали жителей Еревана оставить готовку и выйти на улицы. Уж очень хотелось премьеру-популисту выступить перед толпой. Когда еще удастся собрать на площади столько народа. Ради него люди же туда не придут. Так, может быть, ради встречи Нового года соберутся.

Бенефис получился какой-то бледный, хотя сценарий был расписан до мелочей. Вот Никол в своем кабинете, вот он встает, задумчиво снимает с вешалки пальто, надевает и на минуту останавливается перед окном, глядя на заполненную людьми площадь, как бы собираясь духом. Собирание с духом получилось неестественным и наигранным, как в жэковской самодеятельности. Потом премьер двинулся из кабинета по красной дорожке (?) по коридору мимо стоящих в почетном карауле солдат (?)... Мы, конечно, в здании правительства Армении не бывали и ничего не беремся утверждать, но невозможно не удивиться тому, что коридоры здания устланы красными дорожками, а вдоль стен стоят вооруженные люди. Странно, однако.

Еще примечательнее, что и дальше премьер продолжил путь по красной дорожке через площадь, а от толпы фанатов его отделяли не телохранители, а вооруженные солдаты. А когда Никол вышел из здания, сбоку выпорхнула остальная часть его семьи, которая проследовала вместе с ним к месту произнесения речей.

Потом была речь с большим количеством вранья и революционных лозунгов. Пашинян так заболтался, что едва успел прокричать последний лозунг перед боем часов, а музыканты, которые должны были сопровождать наступление года, едва успели схватиться за инструменты.

Пользователей соцсетей возмущает не только пустая болтовня премьера. К ней они уже привыкли. Армяне возмущены также тем, что после боя курантов не прозвучал государственный гимн, как то определено законом.

А больше всего ереванцам обидно, что их оторвали от домашнего уюта, ложными призывали вытащили встречать Новый год на улицах с хот-догами и бургерами, а сама "царствующая" семья демонстративно отпраздновала иначе.

"Не знаю, что там с хот-догами для народа, но вечер у семьи Пашинян явно удался, судя по фото гуляющему в сети. Народ сморит в окна, где за столом бокалы семьи Пашинян касаются друг друга и под сотни фотоаппаратов и видеокамер новогодний праздник превращен в фарс!", - пишет одна из пользователей Facebook.

Выходит, что пока рядовые армяне, следуя призыву властей, угощаются хот-догами, семейство премьера отмечает праздник по всем правилам. И на глазах людей. Вот что значит "народный премьер"...

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал жителей страны прийти на площадь Республики и там встретить Новый год. Он заявил, что правительство выделило дополнительные 270 миллионов драмов (более 562 тысячи долларов) на новогодние мероприятия вовсе не для организации роскошного пиршества, а чтобы решить "социально-психологическую, экономическую и эстетическую задачу". Ни одна из этих задач решена не была.

Зульфугар Ибрагимов