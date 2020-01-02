Азербайджан - это государство, обладающее особым весом и позицией в региональном и глобальном масштабах. Авторитет страны в мире растет, укрепляется ее положительный имидж.

Об этом сказал политолог Заур Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Эта тенденция наблюдается, можно сказать, во всех сферах - политической, экономической, гуманитарной, в сферах безопасности, культуры, спорта. В 2019 году, как и в предыдущие годы, сбалансированный курс внешней политики страны был продолжен", - сказал он.

По словам политолога, растущий за последние годы авторитет Азербайджана проявляется, в частности, в том, что международные проекты реализуются под руководством не какой-либо третьей стороны, а именно Азербайджана.

Мамедов отметил, что реализация проектов TANAP и TAP, которые играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, укрепила позицию официального Баку на международной арене: "Когда наша страна приступала к реализации TANAP, его финансирование оценивалось в более чем 11 миллиардов долларов. Но в итоге проект обошелся менее, чем за восемь миллиардов долларов. Трансанатолийский трубопровод - один из самых крупных экономических проектов в мире. Об этом можно говорить, исходя из того, что посредством данного трубопровода, кроме природного газа с месторождения "Шахдениз-2", также можно транспортировать газ, добытый с других месторождений в Каспийском море. Реализация "Южного газового коридора" означает, что увеличатся дополнительные доходы Азербайджана. Это один из основных факторов, который поспособствует улучшению социального благополучия населения, росту экономического потенциала страны".

По его словам, несмотря на опасные процессы в регионе, рост напряженности на международной арене, Азербайджан сохранил стабильность и безопасность: "На фоне общественно-политической стабильности Азербайджан сохранил динамику социально-экономического развития, предприняты все шаги, необходимые для повышения уровня благосостояния населения".

Политолог особо подчеркнул, что Азербайджан в 2019 году успешно продолжил информационную войну против Армении на международной арене: "Мнение международной общественности по урегулированию конфликта крайне важно. В этом году 25-26 октября в Баку прошел XVIII Саммит глав государств-членов Движения неприсоединения. Это одна из крупнейших по числу участников организаций в мире. Тот факт, что во время Бакинского саммита свыше 120 стран мира признали Армению оккупантом, а также принятые в пользу Азербайджана резолюции и заявления по данному конфликту многочисленных международных организаций, еще раз говорят о том, что армянские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана", - сказал он.

Мамедов отметил, что, безусловно, все вышеперечисленное является результатом взвешенной и рациональной политики главы азербайджанского государства, и в последнее время все больше экспертов и политологов приводит Азербайджан в пример многим другим странам.