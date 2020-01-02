В Азербайджане 2019 год запомнился коренными реформами революционного характера. Систематические реформы, которые с начала года охватили всю страну, способствовали переменам в жизни государства.

Об этом сказал в четверг Trend политолог Джейхун Ахмедли.

Он сообщил, что эта позитивная тенденция затрагивает все ветви власти, передает Day.Az.

"За короткий промежуток времени в направлении оптимизации деятельности государственных органов, формирования более гибкого аппарата управления были предприняты важные шаги. Молодежь была широко привлечена к этому процессу. Проведенные структурные и кадровые изменения, реформы в судебно-правовой сфере, охватившие 4,2 миллиона граждан социальные пакеты были встречены азербайджанским народом с большой оптимизмом, что еще больше укрепило устои единства народа с властью. Все это позволяет сказать, что в 2019 году все поставленные цели были достигнуты", - сказал Ахмедли.

Он подчеркнул, что минувший год можно охарактеризовать и укреплением позиций страны на международной арене.

"В течение года в стране было проведено множество международных мероприятий. Столица приняла саммиты "Движения неприсоединения", Совета сотрудничества Тюркоязычных государств, а также религиозных лидеров мира. Баку, который превратился в дипломатический центр региона, в очередной раз стал платформой для обсуждения отношений между НАТО и Россией.

Также были достигнуты большие успехи в реализации проектов, основы которых были заложены за минувшие года. В настоящее время реализуются последние этапы проекта Южного газового коридора, осуществление которого стало возможным благодаря непосредственной инициативе Президента Азербайджана. Ключевая роль страны в энергетических и транспортных проектах между Севером и Югом, Востоком и Западом, также укрепила ее позицию в системе международных отношений. Можно с гордостью сказать, что Азербайджан стал важным звеном в обеспечении энергетической безопасности Европы", - сказал Джейхун Ахмедли.

Он отметил, что Азербайджан продолжается оставаться оплотом стабильности, безопасности и развития.

"В отчете "Doing Business-2020" Азербайджан стал одним из 20 реформаторских стран, а в рейтинге самых сильных государств мира американского журнала "U.S. News & World Report" занял 45 место. При этом, что ряд развитых стран Европы заняли более низкие позиции. Все это показывает, что успехи, достигнутые Азербайджаном в течение года, не остались незамеченными и международными институтами.

Единственный вопрос, в котором не удалось достичь успеха, - это урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Причиной тому - деструктивная позиция Армении, благодаря которой было невозможным мирное урегулирование конфликта в этом году. Однако, негативные последствия этого скажутся в первую очередь на самой Армении. Потому что с каждым днем геополитический и экономический кризис в этой стране становится все глубже. Страна, находящаяся в таком упадке, не может вступить на путь развития. Время работает против Пашиняна. Единственным путем для выполнения его обещаний по урегулированию нагорно-карабахского конфликта является демонстрация конструктивной позиции по его разрешению. Чем раньше осознает это нынешнее руководство Армении, тем лучше будет для их самих", - резюмировал Джейхун Ахмедли.