В связи с прошедшими муниципальными выборами, включая и сам день выборов, в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 52 обращения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель комиссии Мазахир Панахов.

По его словам, это составляет один процент от общего числа муниципалитетов в стране.

Отметим, что 23 декабря 2019 года в Азербайджане прошли муниципальные выборы.