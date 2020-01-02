Все окружные избирательные комиссии в Азербайджане должны отвечать на обращение каждого гражданина, желающего выдвинуть свою кандидатуру на парламентских выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов.

По его словам, процесс приема документов в окружных избирательных комиссиях для регистрации кандидата завершится в 18:00 10 января. До этого срока обращение каждого гражданина должно быть рассмотрено.

Отметим, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане назначены на девятое февраля.