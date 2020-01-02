Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана генерал-полковник Магеррам Алиев и начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев второго января совершили визит в воинские части и подразделения отдельной пограничной дивизии "Газах", которая осуществляет охрану и защиту государственной границы с Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГПС, было проверено исполнение поручений Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, военнослужащих, несущих службу в пограничных боевых пунктах, поздравили по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, проверяющие ознакомились со служебными и бытовыми условиями пограничников.

Помощник Президента и начальник ГПС также ознакомились с работами, проделанными в рамках создания необходимой пограничной инфраструктуры, были отданы необходимые поручения в направлении повышения боеготовности воинских частей и подразделений, обеспечения неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава.