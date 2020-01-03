В соцсети "ВКонтакте" есть сообщество Armenisсhe Legion ("армянский легион"), в котором собрались поклонники третьего Рейха и армянских "героев", сотрудничавших с нацистами в годы Второй мировой войны. Не так давно в сообществе был выложен пост, согласно которому гитлеровский генерал Гейнц Вильгельм Гудериан был... армянином.

"В последнее время в Армении, а также среди представителей армянской диаспоры очень популярно арменизировать представителей других национальностей, занимавших высокие посты в армиях своих стран", - сказал, комментируя вопрос Day.Az, политолог Айдын Мирзазаде.

Миру и так хорошо известно, что армянские националисты время от времени стараются выискивать армянские корни у того или иного знаменитого исторического лица неармянского происхождения, отметил наш собеседник. И все бы ничего, если бы они не старались арменизировать и героизировать также представителей гитлеровского генералитета. Более того, националисты не только называют этих лиц армянами, но и восхищаются их "героизмом", причисляя к "великими сыновьями армянского народа".

"Что интересно - это делается открыто. Есть интернет-сообщества, члены которых открыто симпатизируют гитлеровским генералам, а в Ереване установлен памятник Нжде. На факт героизации нацистских пособников в Армении и на недопустимость подобного явления указал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, поднявший этот вопрос на саммите СНГ в Ашгабаде.

Между тем, армянские националисты не только героизируют коллаборационистов, но и пытаются присвоить гитлеровских генералов. Например, для Гудериана выдумывается "армянская" биография, находятся какие-то армянские корни. Необходимо сказать, что к этому вопросу в последнее время очень внимательно относятся российские пользователи Сети, которые находят опровергающие материалы и вступают в дискуссии с армянскими националистами", - отметил Айдын Мирзазаде.

Политолог напомнил, что в 2009 году в Ереване вышла книга "1000 генералов армянской национальности", куда помимо собственно армян были включены и военачальники других народов, например, поляк Дзержинский, русский Кутузов, немец Гудериан.

"Думаю, что этот интерес говорит о том, что в Армении, вместо того, чтобы объективно оценить историю, не допустить возрождения неонацизма, идут путем восхваления преступлений нацистов. Воспитывается поколение, которое растет в любви к фашистскому прошлому. Думаю, что арменизация и героизация Гудериана вовсе не случайна", - подчеркнул Айдын Мирзазаде.