Министерство иностранных дел Азербайджана отчиталось по итогам 2019 года.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, в отчете подчеркивается, что в условиях растущей политической и экономической напряженности на международной арене, в 2019 году Азербайджан успешно продолжил курс независимой внешней политики, основанной на национальных интересах. На фоне противоречивых процессов в регионе расположения Азербайджану удалось еще больше повысить международный авторитет благодаря обеспечению внутренней стабильности и темпа продолжительного развития, коренным реформам в сфере управления государством, динамике экономического роста и реализации масштабных проектов, участником которых он является.

Также 2019 год стал знаменательным в связи со 100-летним юбилеем органов дипломатических служб Азербайджана. Министерство иностранных дел, учрежденное ровно сто лет назад, чтобы достойно представлять интересы Азербайджанской Демократической Республики на международной арене, за прошедший вековой период не жалела сил во имя защиты и развития вверенного ему наследия. В своем поздравительном послании по случаю 100-летнего юбилея органов дипломатических служб Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что дипломатам, органам дипломатической службы Азербайджана принадлежат исключительные заслуги в укреплении нашей независимости, доведении азербайджанских реалий до всего мира, превращении нашей страны в активного члена международного сообщества.

Всесторонние реформы, осуществленные под руководством Президента Ильхама Алиева, наряду с обеспечением социально-экономической стабильности и развития, также способствовали росту позитивного имиджа страны на международной арене. Неотъемлемая часть всесторонней стратегии развития - курс внешней политики основан на принципах гибкости, прозрачности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества, что послужило укреплению международной позиции Азербайджана в качестве надежного партнера.

Основное направление дипломатической деятельности страны сконцентрировано на прекращении военной агрессии Армении против Азербайджана и восстановлении суверенитета и территориальной целостности страны в рамках признанных на международном уровне государственных границ.

В результате систематических дипломатических усилий увеличилась поддержка мировой общественности справедливой позиции Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ.

В итоговом документе проведенного в Баку 25 и 26 октября Саммита Движения неприсоединения, объединяющего в своих рядах 120 стран и являющегося самой большой политической платформой после ООН, главы государств и правительств подчеркнули недопустимость захвата территорий с применением силы, а также важность урегулирования армяно-азербайджанского конфликта на основе принципов территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международных границ Азербайджана. Также было отмечено, что никакая страна-член организации не признает легитимность ситуации, возникшей в результате оккупации территорий Азербайджана. В ходе саммита председательство в организации перешло к Азербайджану на следующие три года, начиная с 2019 года.

В итоговом Коммюнике проведенного 23 -24 мая XIV саммита глав государств и правительств стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) была решительно осуждена оккупация территорий Азербайджана в результате агрессии Армении. В документе государства-члены призывают к пресечению любой деятельности, которая даже косвенно способствует продолжению оккупации. В ходе 46-й сессии Совета глав МИД стран-членов ОИС 1-2 марта были приняты резолюции "Агрессия Армении в отношении Азербайджана", "Уничтожение и осквернение исторических и культурных памятников Ислама на территориях Азербайджана, оккупированных в результате агрессии Армении", "Солидарность с жертвами Ходжалинской резни", "Оказание Азербайджану экономической помощи".

В постановлении о правах и обязательствах государств-членов в документах 129-й сессии Совета министров иностранных дел Совета Европы, проведенной 17 мая, также был внесен пункт, подчеркивающий уважение территориальной целостности стран.

В Декларации, принятой по итогам VII Саммита Совета сотрудничества Тюркоязычных государств, который был проведен 15 октября, участники саммита выразили решительную поддержку урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ Азербайджана.

В итоговой декларации 5-го Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проведенного 14 и 15 июня, был осужден сепаратизм, также были отражен вопросы по урегулированию региональных конфликтов на основе норм и принципов международного права, решений, принятых международными организациями.

В итоговой Декларации саммита глав правительств государств-членов ГУАМ, проведенного 12 декабря, была подчеркнута важность урегулирования конфликтов на территории ГУАМ на основе резолюций Совбеза ООН, норм и принципов международного права, отраженных в Хельсинкском заключительном акте, суверенитета государств и уважения территориальной целостности в рамках международно признанных границ.

В течение 2019 года в рамках обсуждений по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта Президент Ильхам Алиев 21 февраля, 30 мая и 17 октября принимал в Баку сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В рамках Всемирного Давосского экономического форума 22 января состоялась встреча Президента Азербайджана и премьер-министра Армении. А 29 марта в Вене при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась встреча межу Президентом Азербайджана и премьер министром Армении.

В прошлом году при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ и сопредседателей Минской группы между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в целом состоялось пять встреч, в том числе, 16 января в Париже, 15 апреля в Москве, 20 июня в Вашингтоне, 23 сентября в Нью-Йорке и четвертого декабря в Братиславе.

В рамках визита в регион сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились с представителями азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

В 2019 году также в рамках различных международных организаций была продолжена деятельность по защите на международном уровне прав жителей оккупированных Арменией территорий Азербайджана, в частности, вынужденных переселенцев, пропавших без вести, пленных и заложников. Было достигнуто внесение в различные резолюции и рекомендации пунктов о правах на возвращение на свою землю вынужденных переселенцев, немедленном освобождении заложников, определении участи пропавших без вести лиц.

Основными приоритетными направлениями внешней политики Азербайджана стали развитие внешних торгово-экономических связей, повышение экспортного потенциала, исследование новых возможностей для инвестирования, организация взаимных визитов государственных и бизнес-кругов Азербайджана и зарубежных государств, проведение заседаний совместных межправительственных комиссий и деловых кругов по экономическому сотрудничеству, предотвращение незаконной экономической деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, расширение сотрудничества в рамках глобальных и региональных международных экономических организаций.

В прошлом году были проведены заседания совместных межправительственных комиссий между Азербайджаном и Катаром, ОАЭ, Турцией, Ираном, Саудовской Аравией, США, Афганистаном, Японией, Великобританией, Швейцарией, Монтенегро, Казахстаном, Кыргызстаном, Францией, Россией, Туркменистаном, Синьцзян-уйгурским автономным регионом Китая.

30 ноября состоялось открытие части TANAP, соединяющейся с Европой. Этот проект, инициатором и участником которого является Азербайджан, часть одного их самых грандиозных проектов Евразии - Южного газового коридора. Он внесет значимый вклад в дело укрепления энергетической безопасность Европы путем доставки азербайджанского газа через территорию Турции, объединив тем самым в тесном сотрудничестве страны региона.

В Баку 5-6 декабря прошло 14-е заседание Межправительственной комиссии TRACECA и международная конференция, посвященная 20-летию деятельности организации. По итогам заседания был избран новый генсек TRACECA и председательство в организации перешло к Азербайджану.

В 2019 году продолжались интенсивные переговоры по проекту нового двустороннего соглашения между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС). В Баку 19 февраля была проведена встреча Транспортного диалога на высоком уровне Азербайджан-ЕС. ЕС ведет диалог такого высокого уровня в этой сфере всего с семью странами мира. На состоявшейся 19 декабря встрече Диалога по безопасности между Азербайджаном и ЕС, стороны обменялись мнениями по важным вопросам политики и безопасности, представляющим взаимный интерес, в том числе по урегулированию конфликтов и управлению кризисами, угрозам и вызовам региональной и международной безопасности, и обсудили возможности практического сотрудничества. Представители ЕС еще раз подтвердили поддержку, выраженную официальными лицами ЕС в вопросе территориальной целостности, независимости и суверенитета Азербайджана.

Тесное сотрудничество с международными и региональным организациями, ответственными за права человека, демократию, верховенство закона, а также поощрение принципов умелого управления, продолжилось и в 2019 году. В течение года страна приняла активное участие в работе соответствующих институтов Совета Европы, ОБСЕ и ООН. Азербайджан ратифицировал Конвенцию Лансароте СЕ о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, а также подписал четвертый дополнительный протокол Европейской конвенции в связи с экстрадицией.

Азербайджан, проявивший инициативность в деле обеспечения мира и безопасности в регионе, а также устойчивого развития и благосостояния, и в прошлом году принимал активное участие в плодотворных встречах в рамках регионального партнерства и еще более углубил отношения стратегического партнерства с соседними странами.

В итоговом документе встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии, проведенной 23 декабря в Тбилиси, была подчеркнута необходимость урегулирования конфликтов на территории Азербайджана и Грузии на основе норм и принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне государственных границ, в том числе на основании соответствующих резолюций и постановлений ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Также была отмечена важность безопасного и достойного возвращения в своих дома беженцев и вынужденных переселенцев. В ходе встречи был принят план деятельности по трехстороннему сотрудничеству.

На 8-м заседании Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии 27-29 ноября в Москве был согласован и утвержден "Рабочий план Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии на 2020 год".

После подписания "Конвенции о правовом статусе Каспийского моря" 19 и 28 марта соответственно были подписаны первые проекты в Каспийском море - "Соглашение между правительствами Азербайджана и Казахстана о совместном строительстве, владении и организации взаимодействия в использовании оптоволоконных линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан-Казахстан мобильными операторами Азербайджана и Казахстана" и "Соглашение между правительствами Азербайджана и Туркменистана о совместном строительстве, владении и организации взаимодействия по использованию оптоволоконных линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан-Туркменистан мобильными операторами Азербайджана и Туркменистана" , имеющее большое значение для страны с экономической точки зрения, которые послужат усиления цифровой инфраструктуры прикаспийских стран.

Как и в прошлые годы в 2019 году Азербайджан придавал важное значение поощрению межкультурного диалога. В ходе 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходившей под председательством Азербайджана с 30 июня по 10 июля в Баку, номинация страны "Ханский дворец вместе с историческим центром Шеки" была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В то же время, ЮНЕСКО включил город Баку в сеть "Творческих городов".

В течение года была проделана активная работа в направлении представления страны в международных организациях на высоком уровне. Азербайджан был избран членом Консультационного совета EUTELSAT, Комитета по рассмотрению обращений в связи с ассоциативным членством Всемирной туристической организации, Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения на 2019-2023 годы, Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физической культуре и спорту, Межправительственного совета по Программе развития коммуникаций.

На 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Азербайджан был избран членом "Группы - 77", объединяющей 135 стран-членов, главной целью которой является содействие международному развитию и экономическому сотрудничеству, а также защите интересов развивающихся стран в рамках Целей устойчивого развития ООН.

Наглядным показателем высокой репутации и большого доверия Азербайджану на международной арене стало проведение в 2019 году в Баку 7-го Глобального бакинского форума, 5-го Всемирного форума межкультурного диалога, 18-го Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, 7-го Саммита Совета сотрудничества Тюркоязычных государств, Собрания министров Консультационного совета Южного газового коридора, Второго саммита религиозных лидеров мира, соревнований Формула-1 Гран-при Азербайджана, финала Лиги Европы УЕФА, 15-го Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля, Форума государственных услуг ООН, 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, 36-й Международной конференции по борьбе с наркотиками, 26-й Международной каспийской нефтегазовой выставки, Bakutel - 2019 и других международных мероприятий.

В прошлом году было много двусторонних и многосторонних официальных и рабочих визитов. В течение года Президент Азербайджана совершил официальные и рабочие визиты в Швейцарию, Австрию, Китай, Бельгию, Россию, Туркменистан и Турцию. В то же время главы таких государств, как Албания, Босния и Герцеговина, Зимбабве, Грузия, Афганистан, Монтенегро, Молдова, Швейцария, Руанда, Польша, Казахстан, Турция, Узбекистан, Кыргызстан, Алжир, Куба, Джибути, Гана, Иран, Намибия, Пакистан, Венесуэла, Эсватини, Экваториальная Гвинея, Ливия и Судан совершили официальные и рабочие визиты в Азербайджан.

Первый вице-президент Азербайджана совершила официальные и рабочие визиты во Францию ​​и Россию, в то же время вице-президенты Индии и Вьетнама были с официальными визитами в Азербайджане.

Премьер-министр Азербайджана совершил рабочий визит в Туркменистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Россию, Казахстан и Великобританию. В свою очередь, премьер-министры Монтенегро, Казахстана, Грузии, Венгрии, Ливии, Малайзии, а также заместители премьер-министров Хорватии, Болгарии и Беларуси совершили официальные и рабочие визиты в Азербайджан.

Министр иностранных дел Азербайджана совершил официальные и рабочие визиты в Турцию, США, Россию, Болгарию, Бельгию, Германию, Францию, Иран, Катар, Чили, Аргентину, Уругвай, Парагвай, Польшу, Перу, Италию, Швецию, Венгрию, Туркменистан и Латвию. В то же время министры иностранных дел таких стран, как Турция, Россия, Швейцария, Иран, Ирак, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Румыния, Словакия, Кыргызстан, Казахстан, Венгрия, Мальдивские Острова, Египет, Сербия, Гана, Черногория, Хорватия, Уругвай, Венесуэла, Куба, Палестина, Кувейт, Сингапур, Замбия, Нигер и Шри-Ланка, а также заместители министров иностранных дел Швейцарии, Грузии, Японии, Кении, Южной Африки, Саудовской Аравии и Эфиопии совершили официальные и рабочие визиты в Азербайджан.

В течение года в Азербайджан совершили официальные и рабочие визиты Президент Международного комитета Красного Креста, Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации, Генеральный директор ЮНЕСКО, Президент Совета Евросоюза, Генеральный секретарь Международного союза телекоммуникаций, Исполнительный директор Международной астрономической федерации, Президент Генеральной Ассамблеи ООН, Президент ПАСЕ, Комиссар Совета Европы по правам человека, Верховный представитель по Альянсу цивилизаций ООН, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества, Генеральный секретарь Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога KAICIID, Комиссар по политическим вопросам Комиссии Африканского союза, Генеральный секретарь Совета сотрудничества Тюркоязычных стран, Генеральный секретарь ОПЕК, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества, Президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества, Генеральный директор ИСЕСКО, Генеральный директор ЮНЕСКО, Президент Межпарламентского союза, Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Действующий председатель ОБСЕ и Специальный представитель Евросоюза по кризису в Грузии и на Южном Кавказе, Комиссар по Европейской политике соседства и переговорам по расширению Евросоюза, руководитель Генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту Еврокомиссии.

В прошлом году были подписаны совместные коммюнике о налаживании дипломатических отношений между Азербайджаном и Танзанией, Барбадосом и Намибией, а также учреждены посольства Монтенегро и Словакии в Азербайджане, а в австрийском Зальцбурге заработало Почетное консульство Азербайджана.

В целях улучшения правового статуса граждан Азербайджана, проживающих в зарубежных странах, и расширения двустороннего сотрудничества были проведены двусторонние консультации с министерством иностранных дел Узбекистана, Республики Северная Македония, Грузии, России и Таджикистана.

При поддержке Агентства помощи международному развитию (AIDA) Азербайджана в прошлом году в Буркина-Фасо, Чаде, Мали, Нигере, Того и Гвинее-Бисау было проведены глазное обследование у более чем 20 000 человек, около 8 000 операций по удалению катаракты и для 26 местных офтальмологов курсы повышения квалификации. В то же время наша страна в ответ на запрос Верховного комиссара ООН по делам беженцев предоставила гуманитарную помощь беженцам Бурунди, и в ответ на письмо Генерального секретаря ООН оказала гуманитарную помощь жертвам кризиса в Йемене, пострадавшим в результате стихийного бедствия в Иране, а также выделила гуманитарную помощь в связи с землетрясением в Албании.

В 2019 году 338 студентов и 96 аспирантов окончили Университет ADA при министерстве иностранных дел, было подписано 12 новых соглашений об обмене студентами, 179 студентов были отправлены в зарубежные университеты по программе обмена, и 50 иностранных студентов обучались в университете ADA по программе Erasmus.

В текущем году независимый внешнеполитический курс, направленный на укрепление благосостояния и мощи нашего государства на основе наших национальных интересов, будет продолжен с расширением многостороннего сотрудничества на различных международных платформах. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта - самой острой проблемы нашей страны - в рамках территориальной целостности Азербайджана останется ключевой задачей этого года. В достижении внешнеполитических целей МИД будет руководствоваться идеей "независимой внешней политики, основанной на национальных интересах и справедливости", выдвинутой Президентом Ильхамом Алиевым.