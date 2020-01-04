https://news.day.az/politics/1191128.html 285 человек зарегистрированы кандидатами на выборы в парламент Азербайджана - ОФИЦИАЛЬНО
285 человек зарегистрированы кандидатами на выборы в парламент Азербайджана - ОФИЦИАЛЬНО
Для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на девятое февраля 2020 года, обратилось 2066 человек.
Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, 461 кандидат выдвинут от 19 политических партий.
"Инициативными группами выдвинуты 16 человек, а в индивидуальном порядке свои кандидатуры выдвинули 1749 человек", - сказал Панахов.
Он отметил, что кандидатуры 2066 человек уже утверждены, 1903 из них получили подписные листы, 580 - вернули, а 285 уже прошли регистрацию.
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