Для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на девятое февраля 2020 года, обратилось 2066 человек.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, 461 кандидат выдвинут от 19 политических партий.

"Инициативными группами выдвинуты 16 человек, а в индивидуальном порядке свои кандидатуры выдвинули 1749 человек", - сказал Панахов.

Он отметил, что кандидатуры 2066 человек уже утверждены, 1903 из них получили подписные листы, 580 - вернули, а 285 уже прошли регистрацию.