В отличие от многих других стран постсоветского пространства, Баку проводит взвешенную и сбалансированную политику. Наша страна находится в сложном регионе, и очень правильно, что Азербайджан активизировал свое участие в Движении неприсоединении.

Об этом сказал в беседе с Day.Az глава Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

Продолжая свою мысль, политолог отметил, что таким образом Баку дал знать и Москве, и Вашингтону, и Брюсселю, что не будет входить ни в какие военно-политические блоки и союзы, застраховав страну от потенциальных угроз, которые могли бы быть очень ощутимыми. На примере некоторых стран СНГ можно убедиться, что не стоит выбирать какую-то из сторон, потому что в этом случае слабые попадают под давление и влияние.

"2020 год для Южного Кавказа и региона в целом будет непростым. Ожидаются сложные процессы, связанные с формирующимся новым миропорядком. Очень долго США единолично правили миром, а сегодня мы видим, что Вашингтон сталкивается с вызовами со стороны Москвы, Пекина, Анкары и ряда других стран. Державы в столкновении геополитических интересов противостоят друг другу не напрямую, а на территориях третьих стран. Стоит ожидать, что очередным столкновением между США и Россией, после Восточной Европы, станет средиземноморское направление и Южный Кавказ. Развитие ситуации еще раз доказывает, что Азербайджане выбрал правильный вектор", - отметил политолог.

В 2020 году Азербайджан продолжит реализацию глобальных проектов, в том числе экономических, энергетических. Продолжится реализация ТАР, получит новое развитие транспортный коридор Баку-Тбилиси-Карс. Важно, что Азербайджан является не только участником международных инфраструктурных, энергетических и транспортных проектов, но и их инициатором, что говорит о его больших возможностях и повышает статус нашей страны на международной арене.

Азербайджан будет продолжать строить добрососедские отношения с Ираном, Россией, Турцией и другими ближними и дальними соседями, отметил Мамедов. Будет продолжаться сотрудничество с международными организациями. Политолог привлек внимание к тому, что благодаря росту авторитета нашей страны и правильной внешней политике Президента Ильхама Алиева даже в тех структурах, где Азербайджан не является членом, сегодня озвучиваются высказывания в его пользу.

"Самая большая проблема, стоящая перед нашей страной, - это неурегулированный армяно-азербайджанский конфликт, который из-за политики Армении все еще не разрешен. Продолжающаяся армянская оккупация повышает уровень милитаризации в регионе и снижает уровень его безопасности. А торможение мирного процесса Ереваном может привести к возобновлению боевых действий, что закончится очень плачевно для Армении", - сказал азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева