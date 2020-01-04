https://news.day.az/politics/1191153.html К внеочередным выборам в парламент Азербайджана будет напечатано свыше 5 млн бюллетеней
К внеочередным выборам в парламент Азербайджана будет напечатано свыше 5 млн бюллетеней
На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана обсуждались текст, форма, число и порядок изготовления избирательных бюллетеней для внеочередных парламентских выборов, назначенных на 9-е февраля 2020 года.
По этому вопросу информацию предоставила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Вопрос был вынесен на голосование, в результате которого текст, форма, число и порядок изготовления избирательных бюллетеней были утверждены.
В связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис будет напечатано 5 387, 600 тысячи избирательных бюллетеней.
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