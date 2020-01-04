Российское издание "Росбалт" подвело итоги минувшего года для стран Южного Кавказа. Статья "Южный Кавказ: лобио, нефть и революция" рассказывает о том, каким был 2019 для Азербайджана, Грузии и Армении.

Как пишет "Росбалт", государства Южного Кавказа, столь близкие географически, а порой - и ментально, прожили 2019 год крайне несхоже. Грузия, которую Запад считает "самой демократичной страной" региона, активно участвующей в программе Евросоюза "Восточное партнерство" и энергично развивающей сотрудничество с НАТО, вовсю разгулялась со своими "демократическими правами". Ярче всего это выражено в начавшихся летом и продолжающихся до сих пор акциях протеста против правящей партии, спровоцировавших в ней серьезный кризис. Формальным поводом послужил приезд в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия делегации РФ и "преступление", совершенное одним из ее членов, депутатом Сергеем Гавриловым: он, как ему и предложили, сел в кресло председателя парламента и вел заседание на русском языке.

Главным же экономическим событием минувшего года стала отмена, по инициативе Москвы, прямых авиарейсов между Грузией и Россией на почве летних антироссийских выступлений в Тбилиси. Туристический сектор в совокупности не досчитался порядка 800 миллионов долларов - ведь главными его потребителями были именно россияне. Потеря российских туристов если не полностью, то частично повлияла на замедление экономического роста в Грузии.

В Армении тоже скудность и политическая неразбериха - страна никак не успокоится после "бархатной революции", пока ни в чем себя не оправдавшей. Кроме того, она фактически продолжает оставаться в состоянии войны с таким сильным противником как Азербайджан, вооруженный конфликт с которым может вспыхнуть в любое время: истекший год не дал никаких результатов в карабахском урегулировании. Конфликт вроде находится в замороженном состоянии, но оно крайне ненадежно.

Подводя итоги 2019 года, министр обороны Армении Давид Тоноян похвастался приобретением страной новых видов вооружения и военной техники. Он заявил: "Наша сила станет для противника еще более смертоносной". Если это "достижение", то весьма, мягко говоря, сомнительное. И относящееся, в большей степени, к усилиям России - она продает "смертоносное" и Армении, и Азербайджану. Только ради поставок вооружения, считают многие в РА, и стоит "терпеть" Россию с ее дислоцированной в Гюмри военной базой. Но "если завтра война", база эта вряд ли станет защищать Армению. Обезопасить ее сможет только она сама, взяв за основу так называемые "Мадридские принципы", которые должны были быть реализованы вот-вот, но, вероятно, революционный премьер Никол Пашинян испугался, и теперь делает вид, что "он не в курсе" этих самых "принципов".

А заключались они, напомним, в том, что Армения выводит войска из захваченных ею районов вокруг Нагорного Карабаха, который будет связан с РА специальным коридором, а определение статуса непризнанной республики как бы откладывалось на потом. Впрочем, вся эта "архитектура" рушится вместе с фундаментом, если сакраментальная фраза Пашиняна "Карабах - это Армения, и точка!", произнесена всерьез, а не ради красного словца.

Теперь об экономике. 1 января истек льготный срок, предоставленный Армении в рамках соглашения ЕАЭС об импорте 900 наименований товаров из стран, не входящих в союз. Правда, аналогичный "набор" республика может покупать в государствах Евразийского союза без уплаты пошлин, но, как минимум, ей потребуется время на реструктуризацию импорта. Экономический рост в Армении значительно выше, чем в Грузии и Азербайджане - по предварительной информации, в прошлом году он составил 7,5%. Правда, "простые люди", в отличие от таких же в Азербайджане, этого не почувствовали. Выручают население Армении, да и Грузии тоже, частные денежные переводы из-за границы. Лидирует Россия - около 80% от всего объема переводимых в РА средств. Не оправдался и расчет новой армянской власти на то, что после революции страну завалят иностранными инвестициями. Они, напротив, существенно сокращаются - не исключено, что виной тому именно неустойчивая постреволюционная среда, влияющая на бизнес-климат.

А вот Азербайджан живет куда лучше своих соседей по Южному Кавказу. Понятно, что помогают ему в этом внушительные запасы нефти и газа. Но, заметим, не всегда и не везде их наличие положительно отражается на благосостоянии народа - в пример можно привести Туркменистан, занимающий четвертое место в мире по наличию природного газа, но сильно бедствующий на уровне простого люда.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал 2019 год в целом успешным для страны. Рост в нефтяной промышленности зафиксирован на уровне 14%. Инфляция составила 2,6%; внешний долг снизился до 17% от ВВП - это 9-й показатель в мире, подчеркнул Алиев в беседе с журналистами. По объему валютных резервов на душу населения Азербайджан занимает первое место в СНГ - они увеличились на 4,5 миллиарда долларов и составляют сейчас 50 млрд. В общем, констатировал Президент Азербайджана, "Мы полностью обеспечиваем нашу экономическую независимость, а она... является основным условием политической независимости. ... От кредитов страна не зависит".

В прошлом году в Азербайджане значительно повысили пенсии, зарплаты, стипендии, социальные пособия. Страна занимает первое место в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии. Только в 2019-м году для вынужденных переселенцев построено свыше 5 тысяч домов и квартир. Реализовано множество крупных проектов, в том числе, в газовой сфере - это, в первую очередь, сдача в эксплуатацию трубопровода для экспорта азербайджанского газа в Турцию и Европу. Заработала и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (Турция) с привлечением на нее грузов с северного, восточного и южного направлений. Прошедший год надолго запомнится и тем, что Алиев провел масштабные кадровые и структурные изменения.

Азербайджан, пожалуй, единственная республика Южного Кавказа, не допустившая у себя в минувшем году политических потрясений и не устраивающая разного рода разборок с Москвой, - эксперты считают его главным стратегическим союзником России в регионе. Это несмотря на то, что АР не является ни членом ОДКБ, ни ЕАЭС. Баку, грубо говоря, ни к кому не лезет, в том числе к Брюсселю, но все лезут к нему. Как сказал Президент Азербайджана, его страна не собирается выходить из программы "Восточного партнерства" ЕС, но и активным ее участником она тоже не будет: "Мы изначально говорили, что отдаем приоритет двустороннему сотрудничеству, Азербайджан не ждет от Европы никаких льгот, ... мы сами становимся страной-донором".

К этому стоит добавить, что именно Азербайджан последовательно выстраивает новые геополитические треугольники с участием России, Турции и Ирана. Словом, он стал не только региональным лидером, но и заметной фигурой в глобальном масштабе. И не случайно превратился в площадку для переговоров военного руководства России и НАТО.