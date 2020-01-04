Решение ряда оппозиционных структур бойкотировать по традиции предстоящие внеочередные парламентские выборы в Азербайджане, намеченные на девятое февраля, доказывает, что они остаются верны своей прежней безрезультатной тактике, которую сегодня демонстрируют в ходе избирательной кампании. Об этом сказал в субботу Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, это особенно отчетливо проявляется в политико-идеологической деятельности партий "Мусават" и "Real", которые будут участвовать в предстоящих парламентских выборах: "Выдвигая своих кандидатов для участия в выборах, эти партии критикуют элементы предвыборной кампании, утверждая, что отсутствуют равные условия для всех кандидатов. Это несоответствие с реальностью доказывает, что избирательная платформа "Мусават" и "Real" лишена элементарной логики. Напрашивается вопрос - почему вы участвуете в выборах, если предвыборные условия недемократичны?" "Мусават" и "Real" прекрасно понимают, что партии, которые бойкотировали все выборы, окончательно растеряли социальную поддержку. Сами они, участвуя в выборах, тем не менее пытаются ввести общество в заблуждение, имитируя солидарность с бойкотирующими партиями. Уже давно для всех очевидно, что партия, не участвующая в выборах, неминуемо сходит с политической сцены. Эти партии создают видимость, что им такой исход не грозит. Обе партии изначально сознают неизбежность своего поражения на выборах. Они пытаются скрыть, что это фиаско - ожидаемый результат многолетней порочной политики, самоизоляции от общества и отсутствия международной поддержки, и поэтому лицемерно сетуют на отсутствие честной конкуренции на выборах".

По мнению эксперта, идти на выборы, критикуя предвыборную среду - признак отсутствия тактики: "Партии "Мусават" и "Real", отдаляясь от прогресса, все больше обрекают себя на провал. Участие в предстоящих парламентских выборах девятого февраля могло бы стать новым и историческим шансом для их выхода на более перспективный этап, но уже очевидно, что "Мусават" и "Real" теряют этот шанс".