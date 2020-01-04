https://news.day.az/politics/1191264.html Мамедъяров и Зариф обсудили всплеск напряженности на Ближнем Востоке
Мамедъяров и Зариф обсудили всплеск напряженности на Ближнем Востоке
Сегодня, 4 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяровым и министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
В ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы нараставшей напряжённости в свете последних событий в регионе. Азербайджанская сторона призывает все вовлеченные стороны воздержаться от насилия и быть приверженным к обязательствам по укреплению региональной безопасности.
Мамедъяров выразил глубокое соболезнование руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с гибелью генерала Гасема Солеймани.
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