Сегодня, 4 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяровым и министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы нараставшей напряжённости в свете последних событий в регионе. Азербайджанская сторона призывает все вовлеченные стороны воздержаться от насилия и быть приверженным к обязательствам по укреплению региональной безопасности.

Мамедъяров выразил глубокое соболезнование руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с гибелью генерала Гасема Солеймани.