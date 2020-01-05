В Азербайджане на двух избирательных участках аннулированы результаты голосования на муниципальных выборах, которые прошли 23 декабря.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было принято соответствующее решение.

На заседании было заявлено, что видеокадры, которые, как утверждается, были записаны на указанных участках и распространены в социальных сетях, были изучены. Так, было заслушано обращение в связи некоторыми нарушениями закона, мешающими избирателям определять свою волю, на избирательном участке № 24 30-й Сураханской первой окружной избирательной комиссии и избирательном участке № 30 31-й Сураханской первой окружной избирательной комиссии. Член экспертной группы при ЦИК расследовал жалобу и упомянутые в обращении факты частично нашли свое подтверждение. В то же время, было принято решение об аннулировании результатов голосования избирательного участка № 24 30-й Сураханской первой окружной избирательной комиссии и избирательного участка № 30 31-й Сураханской первой окружной избирательной комиссии.