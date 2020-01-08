Внешняя политика является наиболее значимым показателем степени состоятельности, устойчивости и наглядным отражением реалий любого государства. Можно "рисовать" экономические показатели, скрывать внутренние противоречия, но уровень взаимодействия с внешним миром, как и восприятие той или иной страны в международных кругах, как правило, очевидны.

Азербайджан в этом плане имеет целый ряд существенных достижений и оснований для гордости. В 2019 году Азербайджан еще больше укрепил свой суверенитет и авторитет на международной арене. Год отметился рядом ярких событий во внешнеполитической повестке страны. За 2019 год около 40 глав государств и высокопоставленных представителей разных стран имели встречи на высшем и на других уровнях с азербайджанской стороной. Президент Ильхам Алиев совершил ряд важных визитов, принял участие в саммитах, проводил переговоры и делал заявления, которые цитируются международными СМИ. Среди зарубежных визитов азербайджанского лидера можно особо выделить его участие в саммите проекта "Один пояс - один путь" в Пекине и на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Внешнеполитическая повестка Азербайджана в 2019 году была выполнена на самом высоком уровне. Так, большой резонанс вызвал первый официальный визит в Москву Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и оказанный ей в России прием. Второе лицо Азербайджана принял Президент РФ, и это говорит о многом.

Знаковыми с точки зрения утверждения международного авторитета Азербайджана можно назвать проведенные в Баку Второй форум Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) и саммит Движения неприсоединения.

Встреча глав стран Тюркского совета в азербайджанской столице открыла новую страницу в истории единения тюркского мира. Организация начала избавляться от декларативности и налета политического романтизма и перешла на ступень практической деятельности. В Баку Совет возродился к реализации тех целей, которые были заявлены в 2009 году во время первого, учредительного саммита ССТГ в Нахчыване.

ССТГ объединяет в себе не много стран, но зато охватывает тюркоязычное пространство с населением в сотни миллионов человек. Исторически определенная интегрирующая роль Азербайджана сказалась и в вопросе создания Тюркского совета. Инициатором выступил именно Азербайджан, а благодаря политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, наша страна является не только интегрирующим центром для тюркского мира, но и связующим звеном между тюркоязычным пространством и остальным миром.

Что касается Движения неприсоединения, то укрепление Азербайджаном своих позиций в этой структуре очень важно с точки зрения упрочения позиций и авторитета страны в регионе и в мире в целом. ДН - вторая по количеству членов международная организация после ООН, в которой состоят 120 государств. В форуме ДН приняли участие главы государств и правительств около 60 стран, а также руководители международных организаций. В целом в Баку прибыли гости порядка из 160 стран и чиновники международных структур.

В последующие три года председательствовать в организации будет Азербайджан.

Мы привыкли говорить об Азербайджане как об энергетическом хабе, но минувший год закрепил за страной и статус дипломатического хаба. Точнее - 2019 год укрепил дипломатический статус Азербайджана, который уже на протяжении определенного периода является связующим звеном между различными полюсами силы. Достаточно привести в пример, что Запад и Россия выбрали именно Баку для встреч и обсуждения сложных вопросов международной политики. В июле в азербайджанской столице состоялась уже четвертая по счету встреча в формате Россия-НАТО. Встретились начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс. Выбор Баку переговорной площадкой утвердил уже устоявшийся имидж Азербайджана как авторитетного, сильного регионального государства, ставшего практически незаменимым модератором диалога ведущих мировых сил в поиске путей решения глобальных проблем.

Вместе с тем, Азербайджан продолжает укреплять свой суверенитет, независимость, неоднократно доказывая, что не нуждается в форматах интеграции, если они не служат национальным интересам. Азербайджан - самодостаточная страна и ценный партнер для обоих полюсов. Более того, благодаря проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политике, интеграционные центры сами проявляют к Азербайджану все больший интерес и стремятся привлечь его внимание.

В декабре по приглашению Президента РФ Владимира Путина Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге. Это дало повод некоторым аналитикам заговорить о планах азербайджанской стороны вступить в Евразийский экономический союз. Однако такие выводы преждевременны. Евразийские структуры уже не раз давали понять о своей заинтересованности в более серьезном вовлечении Азербайджана в интеграционные процессы, но Баку остается на своей позиции, предпочитая двусторонние связи интеграции в те или иные форматы. Ранее Президент Ильхам Алиев в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву говорил по этому поводу, что Азербайджан чувствует себя достаточно уверенно в том качестве, в котором находится.

Своим заявлением в предновогоднем интервью азербайджанским журналистам Президент также пресек попытки шантажировать Азербайджан членством в европейских структурах, в частности, в программе "Восточное партнерство" Евросоюза. К евроинтеграции массово стремятся страны постсоветского пространства. Не секрет, что этот вопрос достаточно часто используется как инструмент давления и шантажа со стороны Запада. Более слабые и зависимые государства видят в евроинтеграции спасение, но нужно ли это Азербайджану?

Ответы Президента Ильхама Алиева на соответствующие вопросы журналистов были ответами лидера сильной и реально независимой страны, не нуждающейся ни в чьем покровительстве. Президент Ильхам Алиев четко дал понять, что Азербайджан не стремится к ассоциации с ЕС, не проявляет большого интереса к "Восточному партнерству" и предпочитает двустороннее соглашение ассоциативному. Ситуация, какой она была 10 лет назад, когда Азербайджан присоединялся к "Восточному партнерству", и нынешнее положение нашей страны имеют серьезные различия. Сегодня Азербайджан стал страной-донором, по размерам внешнего долга занимает одну из лучших позиций в мире, быстро растут внешние резервы государства. Словом, страна ни от кого не зависит, полностью себя обеспечивает и проводит независимую политику. Для чего в такой ситуации ассоциация с ЕС?

Между тем, в ЕС сегодня, похоже, заинтересованы в Азербайджане больше, чем прежде. Чем меньше наша страна интересуется делами "Восточного партнерства", тем больше в еврокругах стремятся удержать Азербайджан в сфере своих интересов. Европейский союз (ЕС) надеется на скорое достижение окончательного соглашения о партнерстве с Азербайджаном, - заявил Trend официальный представитель ЕС по внешним связям Питер Стано. По его словам, Азербайджан является ключевым партнером ЕС в рамках программы "Восточного партнерства".

Питер Стано высказался после заявлений Президента Азербайджана. Думается, это не случайно.

Лейла Таривердиева