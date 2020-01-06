Много критики звучит в российских СМИ в адрес спортивного телеканала "Матч-ТВ", но случившееся несколько дней назад перешло все границы.

Как пишет "Эхо Москвы", во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею телеканал "Матч ТВ" показал финальную игру 2011 года. Из-за этого некоторые зрители решили, что и сейчас российская сборная одержала победу. Среди тех, кто поздравил в социальных сетях российских хоккеистов с победой, оказался даже бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов.

Да, в 2011 году россияне победили канадцев со счетом 5:3. Но это был 2011-й, а не 2020-й...

Факт, конечно, безобразный. Можно возмущаться и удивляться, но когда узнаешь, кто является генеральным продюсером этого главного спортивного телеканала России, то все вопросы отпадают. Продюсирует канал небезызвестная Тина Канделаки, дама, широко известная в узких кругах и всячески выпячивающая свое армянское происхождение. Канделаки, прежде гордо представлявшаяся грузинкой (по отцу), с недавних пор превратилась в армянку (по матери) и поборницу признания всей Галактикой надуманного "геноцида армян". Тут у них с закадычной подружкой Марго Симоньян сложился распрекрасный дуэт.

Напомним о ее армянских корнях и мы, потому что в истории с подлогом финальных игр это было бы очень уместно и многое объяснило бы. Дело не только в женской логике, отсутствии у дамы всяческого интереса к спорту и представления о хоккее в частности. Тут дело в совершенно естественном и хорошо всем известном качестве соплеменников Канделаки - страсти к фальсификациям и подлогу во имя достижения своих целей. Правда, трудно сказать, какую именно цель преследовал телеканал Канделаки в последнем случае. Наверное, мадам хотелось сделать зрителям приятное. Ну, чтобы болельщики не очень расстраивались.

А болельщики и не расстроены. Они взбешены, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы о трансляции в социальных сетях и СМИ.

Для армянской крови, которая, по всей видимости, превосходит по количеству в жилах Канделаки кровь грузинскую, характерно подтасовывать факты и подводить их под нужный результат. Мадам Тина - весьма далекий от спорта человек, и в России до сих пор не могут понять, почему именно она оказалась генеральным продюсером спортивного телеканала.

Тревога в сердцах болельщиков поселилась сразу, как только Тина, взбесившая всю страну еще в эпоху шоу "Самый умный", возглавила новый телевизионный, да еще и спортивный проект. Почему выбор пал именно на Канделаки, не понимает, наверное, никто, кроме тех редких личностей, которые в курсе, пишут российские СМИ. Тревога постепенно перерастала в недоумение, затем в неприязнь, потом в раздражение, а в последнее время - в откровенную ненависть.

С приходом в "Матч" Тинатин Гивиевны Канделаки там начало твориться что-то невообразимое. Например, за пять минут до начала заявленного в программе решающего международного матча вдруг выяснялось, что контракт на трансляцию не подписан. Или были случаи, когда трансляция хоккейного матча заканчивалась не с окончанием игры, а с началом поединков по смешанным единоборствам. Не нравится болельщикам и засилье на канале мордобоя, которое, наверное, очень нравится новому продюсеру, ориентирующейся на вкусы себя любимой, а не телезрителей.

"Уберите ее, бога ради, ведь одно из главных достижений путинской эпохи - спортизацию общества губите на корню. Ради чего? Ради бабы, которая...." - написал в Телеграмм один из пользователей.

Но Канделаки никуда уходить не собирается. У нее бессрочный контракт с компанией, ей там хорошо и комфортно. А то, что позорит страну, - ну и что с того? Позорит же Россию соплеменница по крови и близкая подружка Тинатин Гивиевны Маргарита Симоньян. И что, Марго грозит увольнение? Да ничуть. Армянские корни очень глубоко вгрызаются в те должности, которые им по неосторожности, или по другим "объективным" причинам доверяются.

Так что не видать российским болельщикам любимого футбола вместо мордобоя. И если этим летом им вместо Олимпиады в Токио покажут улетающего на шариках олимпийского мишку сорокалетней давности, пусть не удивляются.

Зульфугар Ибрагимов