Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Ахмеда Джума оглу Ахмедзаде орденом "Эмек" первой степени за продолжительную плодотворную деятельность в сфере мелиорации и водного хозяйства в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.