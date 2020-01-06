https://news.day.az/politics/1191590.html Президент Ильхам Алиев наградил Ахмеда Ахмедзаде орденом «Эмек»
Президент Ильхам Алиев наградил Ахмеда Ахмедзаде орденом «Эмек»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Ахмеда Джума оглу Ахмедзаде орденом "Эмек" первой степени за продолжительную плодотворную деятельность в сфере мелиорации и водного хозяйства в Азербайджане.
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