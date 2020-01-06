Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Вахида Тапдыг оглу Новрузова орденом "Шохрат" за продолжительную плодотворную деятельность в сфере аудиторской службы в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.