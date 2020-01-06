Для участия во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане, которые назначены на девятое февраля 2020 года, обратились 2296 человек.

Об этом на сегодняшнем заседании сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, передает Day.Az.

По его словам, 463 кандидата выдвинуты от 19 политических партий, инициативными группами выдвинуты 17 человек, а в индивидуальном порядке свои кандидатуры выдвинули 1816 человек.

"Из них кандидатуры 2146 человек уже утверждены, 2017 человек получили подписные листы, 774 - вернули. Зарегистрированы кандидатуры 458 человек", - сказал он.