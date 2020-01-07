Около 30 лет беженцы и вынужденные переселенцы вынуждены жить с тоскою в сердце по родным краям. Казалось бы, что за столько лет тоска должна была остынуть, но азербайджанский народ и государство не намерены терпеть оккупацию, они ждут решения этого конфликта мирным путем, но при этом готовы отвоевать родные земли силой.

Тому свидетельство - апрельские бои, в результате которых была освобождена высота Лелетепе, являющаяся важной стратегической точкой, позволяющей обезопасить близлежащие азербайджанские населенные пункты от огня противника и контролировать позиции ВС Армении по ту сторону линии соприкосновения.

Нагорно-карабахский конфликт лишил азербайджанский народ не только родных земель, но и жизней. А также такого банального счастья как встретить Новый год на родной земле, у собственного очага.

Занятие азербайджанскими войсками высоты Лелетепе позволило жителям освобожденного села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, не боясь пуль противника, вернуться на свои родные земли и зажить нормальной жизнью. И вот они вступили в новое десятилетие в родном селе.

Напомним, что в соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева за короткое время Джоджуг Марджанлы превратился в современный и благоустроенный населенный пункт. Сегодня здесь 150 домов, а также детские сады, школа, медпункт, мечети, постоянное водоснабжение, электроэнергия, природный газ, асфальт и т.д. Многие жители обеспечены работой на созданных в селе предприятиях.

Село Джоджуг Марджанлы долгое время оставалось под контролем оккупационных сил Армении и было окончательно освобождено в результате успешного контрнаступления азербайджанской армии в апреле 2016 года. После этого бывшие жители села, временно расселенные в различных местах нашей республики и носившие статус вынужденных переселенцев, вернулись к родным очагам, в дома своих предков и сегодня живут здесь в полной безопасности. Возвращение в Джоджуг Марджанлы вселило в жителей надежду и веру в скорейшее освобождение и других оккупированных территорий и начало "Великого возвращения".

Кстати, именно так - "Возвращение", назван парк в Джоджуг Марджанлы, где сельчане отдыхают и устраивают праздники. Еще одна достопримечательность села - мечеть, являющаяся аналогом Шушинской мечети. А лозунг на въезде в село гласит "Из Джоджуг Марджанлы - в Шушу" и полностью отражает настроение азербайджанского народа, готового и дальше отвоевывать свои земли.

Жизнь в Джоджуг Марджанлы кипит. Сегодня здесь создаются новые семьи, рождаются дети, строятся планы на будущее.

Один из местных жителей, агсаккал Авчы рассказал Day.Az, что был счастлив вернуться в свое родное село спустя много лет жизни в качестве вынужденного переселенца. "Я благодарен нашему Президенту, нашей армии за то, что я смог вернуться сюда. Спасибо Президенту Ильхаму Алиеву за нашу новую мирную жизнь", - признался старый сельчанин.

Несмотря на то, что Джоджуг Марджанлы находится на линии фронта, жизнь здесь не отличается от будней других сел страны - каждый занят своим делом, дети катаются на велосипедах, ходят в школу, мечтают, взрослые разводят скот и возделывают землю. Только отношение людей к земле здесь немного иное - прошедшее через испытания, выстраданное, полное привязанности и любви к Родине.

Как рассказал специально для Day.Az военный эксперт, ветеран карабахской войны, автор документальных книг "Встретимся в Горадизе", "Высота 1020", "Плечом к плечу", бывший командир отдельной разведывательной роты при армейском корпусе Ильхам Агалар, село Джоджуг Марджанлы стало символом освобождения азербайджанских земель от захватчиков.

Отметим, что Ильхам Агалар, участник Горадизской операции, сам является выходцем из этих мест.

Самым значимым моментом в апрельских боях 2016 года, по мнению нашего собеседника, было освобождение высоты Лелетепе, в результате которой Джоджуг Марджанлы избавился от контроля со стороны армянских позиций, после чего село было восстановлено и люди вернулись на землю своих предков.

"Апрельские бои вновь доказали, что наш народ не смирился с фактом оккупации и никогда не смирится с этим. В любое время мы готовы освободить свои земли вооруженным путем, и апрельские бои подтвердили нашу боеготовность. Конечно же, мы - сторонники того, чтобы этот конфликт решился мирным путем, но готовы в противном случае решить его путем военных действий. Мы восстановим целостность территории нашей страны, поднимем флаг Азербайджана в каждом своем районе", - подчеркнул И. Агалар.

Н. Гасымова