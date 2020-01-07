Армянский блогер и по совместительству премьер-министр этой страны Никол Пашинян вляпался в очередной скандал. Собственные читатели поймали его на вранье, обвинили в том, что Пашинян либо не умеет читать, либо очень плохо врет. А дело все - в Азербайджане, МВФ и его, Пашиняна, несбыточных мечтах.

Премьер-министр Армении, после перерыва в пару дней, снова принялся за то, что у него поулчается лучше всего - за популизм. Так, в своем Facebook Пашинян вдруг решил поделиться со своими подписчиками радостной, невероятной новостью: оказывается, Армения по экономическим показателям в 2019 году обошла и Грузию, и конечно же Азербайджан. Нет, не так - ДАЖЕ Азербайджан, что подчеркнул Пашинян.



Никол Воваевич тут же уточнил, что это не его собственные слова, а данные из отчета МВФ. Что за отчет, что за данные, по какому такому показателю Армения впереди своих соседей, Пашинян естественно не уточнил. Зато добавил: "Народ, помните, я обещал что мы их обойдем в 2020 году? Так вот, мы обошли уже в 2019-м, став ведущей страной Южного Кавказа. Это официально зафиксировал Международный валютный фонд" - разглагольствовал армянский премьер.



Видимо, проверив свою страницу через пару часов, Пашинян сильно воодушевился: сотни комментариев, реакций - если бы не одно но. Подавляющее большинство его подписчиков принялось откровенно стебаться над политиком: люди попытались найти данные того самого отчета МВФ, на который ссылается Пашинян, и выяснилось, что никакой Азербайджан никакая Армения не обходила, этим даже не пахнет. Естественно, армянскому премьеру пришлось прочесть о себе много интересного, местами даже забавного.



Делать нечего, пришлось исправляться. Сейчас Пашинян уже не ликует в своем Facebook, а лишь обещает, что "мы обязательно догоним и перегоним Азербайджан в 2020 году".



Ну давай, попытайся. И пусть Пашинян снова выглядит, как закомплексованный маленький мальчик, которого поймали то ли на вранье, то ли на буйстве фантазии, его мечты обойти нашу страну по любому показателю так и останутся только мечтами. Несбыточными, как и многое другое, что он уже успел сдуру наобещать жителям Армении.



Э. Ибрагимов