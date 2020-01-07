В 2019 году был достигнут значительный прогресс в переговорах по новому соглашению о партнерстве между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном, сказал Trend глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, передает Day.Az.

Как отметил Янкаускас, значительная часть соглашения предварительно согласована.

"Некоторые части соглашения, в основном связанные с торговыми положениями, требуют дополнительной работы. В конце 2019 года появились новые реальности с созданием новой экономической команды в Кабинете министров в Азербайджане и новой Европейской комиссии в Брюсселе. 19-20 декабря 2019 года делегация высокого уровня ЕС из Брюсселя посетила Баку и провела весьма продуктивные консультации по оставшимся открытым главам проекта соглашения с представителями ряда ключевых государственных учреждений Азербайджана. Обе стороны подтвердили свою твердую политическую волю продолжать работу по скорейшему завершению переговоров", - сказал он.

Для Европейского союза заключение нового соглашения с Азербайджаном остается одним из главных приоритетов повестки дня, добавил Янкаускас.

В целом, глава представительства ЕС считает, что 2019 год был благоприятным для двустороннего сотрудничества.

"Было совершено много визитов на высоком уровне. Мы достигли значительного прогресса в строительстве "Южного газового коридора" и в переговорах по новому соглашению о партнерстве и авиационному соглашению. Мы провели очень успешный бизнес-форум ЕС-Азербайджан, инициировали транспортный диалог и активизировали наш диалог по безопасности", - сказал он.

Напомним, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.