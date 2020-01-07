Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) находятся с визитом в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, делегацию наблюдателей возглавляет глава миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами, посол Питер Тейлер.

Цель визита - информировать о роли состоящей из наблюдателей БДИПЧ миссии и планируемой деятельности в ходе внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 9 февраля.