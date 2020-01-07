Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева утвержден "План мероприятий по проведению 30-й годовщины трагедии 20 Января", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В документе предусмотрены проведение в городах и районах, в том числе в управлениях и организациях республики конференций, собраний и лекций в связи с событиями 20 Января, показ в учреждениях культуры посвященных трагедии спектаклей, художественных и документальных фильмов.

Планируется широкое освещение мероприятий, посвященных 30-й годовщине трагедии 20 Января, в СМИ.

Кроме того, для привлечения к трагедии 20 Января внимания международной общественности даны поручения по проведению соответствующих мероприятий посредством посольств, дипломатических представительств, диаспорских структур и общин Азербайджана в зарубежных странах, по подготовке и публикации в ведущих мировых СМИ, а также трансляции на зарубежных телеканалах и размещению в интернет-сетях материалов о событиях 20 Января.

Согласно плану мероприятий, во всех учебных заведениях республики будет проведен специальный урок, посвященный трагедии, оказана гуманитарная помощь семьям лиц, ставших шехидами во время событий 20 Января, проведены необходимые работы на территории Аллеи шехидов, организованы религиозные церемонии в память о жертвах трагедии.

Кроме того, запланированы организация посещения столичной общественностью Аллеи шехидов, почтение памяти шехидов в 12:00 минутой молчания, спуск в знак скорби в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января государственного флага в городах и районах, селах и поселках республики и другие мероприятия.