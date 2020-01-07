Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приступило к наблюдательной миссии в связи с предстоящими парламентскими выборами Азербайджане.

Об этом на пресс-конференции, посвященной внеочередным парламентским выборам в Азербайджане сказал глава Наблюдательной миссии, посол Питер Тейлер, передает Day.Az.

Он отметил, что миссия прибыла по обращению азербайджанского правительства, добавив, что после того, как Президент Азербайджана принял решение о проведении внеочередных парламентских выборов, Азербайджан, как страна-член ОБСЕ, направил официальное обращение БДИПЧ ОБСЕ об участии наблюдательной миссии в предстоящих выборах в стране: "Согласно этому обращению, миссия в середине декабря прибыла в Азербайджан для оценки избирательной среды".

Тейлер отметил, что помимо основного состава, в работе миссии будут участвовать долгосрочные и краткосрочные наблюдатели: "БДИПЧ уже в 11-й раз проведет наблюдательную миссию в Азербайджане. Мы конструктивно сотрудничали со структурами, участвующими в избирательном процессе, и надеемся, что и в этот раз будем сотрудничать в конструктивной обстановке. Миссия состоит из 30 долгосрочных и 350 краткосрочных наблюдателей, которые прибудут в Баку за несколько дней до выборов".