Вчера в Горадизе торжественно отметили 26-летие освобождения города.

Напомним, что в результате победоносной Горадизской операции, начавшейся ранним утром 5 января 1994 года, от армянских оккупантов были освобождены город Горадиз, 20 сел Физулинского района и село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района Азербайджана.

Празднование началось с шествия по улице перед парком Гейдара Алиева, в котором приняли участие глава Исполнительной власти Физулинского района Алы Алыев, ветераны Карабахской войны, военнослужащие и местные жители. В заключение шествия были возложены цветы к памятнику Общенационального лидера Гейдара Алиева, после чего с речью выступили ветераны операции "Горадиз", А. Алыев и др.

Было отмечено, что Горадизская операция была масштабной, уникальной по своей боевой тактике, очень четко выверенной и спланированной, и завершилась разгромом оккупационных подразделений. Успешное завершение операции позволило предотвратить продвижение армянских формирований дальше на восток от города Физули.

Побывав в оккупации, Горадиз значительно пострадал, и до сих пор считается, что так, как за короткое время разгромили этот город, армянские войска не громили ни один населенный пункт. Сегодня же по своим прожиточным критериям и по ночным огням Горадиз не отстает от Баку. Велика здесь заслуга Президента Ильхама Алиева, который уделяет Физулинскому району чуткое внимание. Благодаря вниманию Президента и Фонда Гейдара Алиева, Горадиз превратился из поселка в город со всей соответствующей инфраструктурой.

Как рассказал специально для Day.Az военный эксперт, ветеран Карабахской войны, автор документальных книг "Встретимся в Горадизе", "Высота 1020", "Плечом к плечу", бывший командир отдельной разведывательной роты при армейском корпусе Ильхам Агалар, в зимней кампании 1993-1994 годов были приведены в действие три важных плана, и один из них - в Физулинском районе.

"Главной причиной успеха данной операции является то, что нам удалось установить связь с диверсионной группой, проникнувшей в оккупированую противником зону, - рассказывает военный эксперт. - Найти путь удается не каждому разведчику, и это было огромной удачей. До начала операции я нашел так называемую "зеленую линию". Бывало, что я месяцами терял людей, чтобы найти путь к врагу, но в этот раз нам повезло. В декабре 1993 года я прошел этот путь дважды, и 31 декабря с группой солдат прошел этот маршрут и окончательно подготовил путь к наступлению.

Данная операция предполагала, что я буду знать, где что находится, где сколько вражеских сил, сил инженерной роты, танков и БМП, единиц артиллерии. Я был назначен руководителем операции, так как в штабе уже успели убедиться в том, что я с 42 бойцами могу спокойно пройти в тыл врага и вернуться, а также установить связь с помощью турецкой радиостанции. Дело в том, что передать информацию прямо в штаб было невозможно. Для этого я расставил связистов в нужных местах и в штабе посадил своего человека, который расшифровывал мои сигналы".

По словам ветерана, ночью он с бойцами углубился на 35 км на контролируемую врагом территорию, и, когда утром азербайджанская армия начала наступление, группировка уже держала ключевые позиции.

"За 8 часов в четырех местах мы с 20 солдатами организовали налет на армянские позиции, армяне даже не могли подумать, что делают это одни и те же люди, они думали, что нас много, и мы действуем на всей территории, поэтому разбежались. Главным фактором тут была быстрота. За 8 часов, потеряв значительную территорию, армяне испугались, что если этот процесс продолжится в таком темпе, то мы дойдем до Еревана за 2-3 дня. Именно тогда большая часть оккупированного Нагорного Карабаха опустела, потому что армяне, испугавшись успешного наступления, разбежались. Паника, как нам потом стало известно, чувствовалась даже в самом Ереване.

Тогда бывший президент Армении Левон Тер-Петросян срочно собрал совет обороны и ночью выслал военного советника, генерал-полковника Гургена Далибалтяна в Физулинский район. Там, на повороте к Агдаму, в старом здании прокуратуры прошло собрание военной структуры оккупантов под названием "Юго-восточный фронт". За три дня армяне собрали на границе большое количество военной силы (этот список еще хранится у меня), чтобы преградить азербайджанской армии путь к Еревану. Я лично подслушал разговор по рации радиоразведки подполковника Рема Марданяна, который признавался, причем на русском языке, что операция "Горадиз" вызвала у них панику и что Армения как нация и как государство столкнулась лицом к лицу с опасностью уничтожения. Потому что это была не обычная военная тактика, когда ты потихоньку идешь в наступление, а за это время твои враги привыкают к этому и успевают вооружиться как военной техникой, так и планом", - с гордостью рассказывает Ильхам Агалар.

Операция прошла с минимальными потерями для азербайджанской стороны, а в прошедшей в тыл врага маневренной группе, руководимой Агаларом, никто не получил даже царапины...

Горадизская операция сломала хребет вражеской армии и продемонстрировала оккупантам, что их достигнутым чужими руками "победам" пришел конец.

Последняя такая попытка была предпринята в апреле 2016-го и привела к еще большим потерям с армянской стороны. И ведь главные их потери еще впереди.

Н. Гасымова