Председатель Али Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал распоряжение об освобождении от должности заведующего общим отделом Аппарата Али Меджлиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно распоряжению, Илькин Адалят оглу Абдуллаев освобождается от должности заведующего общим отделом Аппарата Али Меджлиса Нахчыванской АР.