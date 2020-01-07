https://news.day.az/politics/1191906.html Освобожден от должности заведующий общим отделом Аппарата Али Меджлиса Нахчыванской АР
Освобожден от должности заведующий общим отделом Аппарата Али Меджлиса Нахчыванской АР
Председатель Али Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал распоряжение об освобождении от должности заведующего общим отделом Аппарата Али Меджлиса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно распоряжению, Илькин Адалят оглу Абдуллаев освобождается от должности заведующего общим отделом Аппарата Али Меджлиса Нахчыванской АР.
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