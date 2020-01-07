Для участия во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане, которые назначены на девятое февраля 2020 года, обратились 2330 человек.

Об этом на сегодняшнем заседании сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, сообщает Day.Az.

По его словам, кандидатуры 2203 человек из обратившихся уже утверждены.

"Из них 2075 человек получили подписные листы, 874 - вернули", - сказал он.