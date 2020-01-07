Наши генерационные мощности постоянно должны находиться в таком состоянии, чтобы в Азербайджане никогда не было дефицита.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Вугара Ахмедова в связи с назначением на должность председателя Открытого акционерного общества (ОАО) "Азеришыг".

"Вы на 100 процентов выплачиваете "Азерэнержи" средства за энергию, а сбор составляет 95 процентов, считаю это хорошим результатом. Конечно, в дальнейшем необходимо уделять большое внимание особенно энергетическому хозяйству в отдаленных горных селах, потому что в результате сооружения новых подстанций, трансформаторов мы решили проблему, можно сказать, во всех городах, но в некоторых селах все еще остаются старые опоры. Бывая в тех селах, я вижу, что все еще остаются деревянные опоры. Необходимо предпринять дополнительные меры для замены их современными опорами. Сейчас полностью обновлены распределительные линии. Поэтому для сохранения энергоснабжения на нынешнем уровне нам, конечно, необходимо постоянно быть активными, в том числе "Азеришыг" должен уделять внимание этой работе, потому что наши потребности возрастают. Посмотрите, в 2019 году наша ненефтяная промышленность увеличилась на 14 процентов. Значит, нужны дополнительные энергетические мощности. Считаю, что подключение к сети у нас обеспечивается на высоком уровне", - сказал глава государства.

По его словам, в некоторых странах это превращается в большую проблему, и открывающиеся предприятия не могут подключиться к общей сети.

"У нас этой проблемы нет. Но потребности возрастают, растет и будет расти население. Сегодня численность населения достигла 10 миллионов. С годами она достигнет 11 миллионов, 12 миллионов. Так что наша сеть должна быть готова к этому. Поэтому мы выделяем крупные средства, чтобы полностью обновить генерационные мощности. В настоящее время мы работаем с профицитом. Однако наши генерационные мощности постоянно должны находиться в таком состоянии, чтобы в Азербайджане никогда не было дефицита. Конечно, для сохранения энергетического хозяйства в нормальном состоянии все эксплуатационные правила должны обеспечиваться на высоком уровне. Авария, произошедшая в 2018 году, должна стать хорошим уроком. Меры, принятые после этой аварии, дают результаты. В результате кольцевого соединения подстанций мы страхуем себя от аварий и их последствий. Авария может произойти в любой стране. Главное, в какой срок устраняются ее последствия. Мы создали кольцевую систему для того, чтобы в короткий срок можно было организовать энергоснабжение. Желаю вам успехов. Уверен, что вы оправдаете это высокое доверие", - сказал глава государства.