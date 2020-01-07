Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направит в феврале в Азербайджан делегацию наблюдателей за парламентскими выборами, состоящую из 30 членов от всех пяти политических групп в Ассамблее, вместе с двумя содокладчиками по мониторингу Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в ПАСЕ.

Делегация должна посетить страну с 7 по 10 февраля, но будет также и более ранний "предвыборный" визит небольшой делегации.