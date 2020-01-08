Представители деловых кругов, в целом общественность Азербайджана отмечают существенные позитивные изменения, которые привносит в жизнь граждан реформирование системы государственного управления через призму интересов и благополучия населения.

Day.az представляет серию интервью с представителями различных государственных, социальных сфер, экономического сектора, бизнес среды, которые на собственном опыте раскрывают суть изменений, произошедших в результате применения реформ.

В частности, Директор ButaGroup Мардан Эфендиев, комментируя в интервью Day.Az результаты текущих реформ, считает уровень происходящих изменений очень высоким и результативным. 2020 год станет годом Нового Азербайджана, говорит бизнесмен.

Раньше всех положительные изменения ощутило на себе бизнес-сообщество. В первую очередь перемены коснулись фискальных органов. Сократилось количество лицензий и разрешений. Появился зеленый коридор на таможне для импортеров. Стали прозрачными субсидии фермерам, что, в свою очередь, делает рынок услуг и товаров в агросекторе более либеральным.

Изменения в устоявшейся налоговой среде, усиление поддержки фермерских хозяйств, заметное оживление банковского сектора и сферы кредитования, обновление кадров - далеко не полный список качественных изменений в экономике Азербайджана.

В результате, согласно источникам Всемирного Банка, существенно улучшилась позиция Азербайджана в рейтинге Doing Buseness. Заняв в этом списке 24 строку из 190 стран, Азербайджан уступил в этом списке Германии (23) и опередил Австрию (25).

Это не могло не остаться незамеченным мировым бизнес-сообществом. Количество иностранных компаний, обративших взор на Азербайджан, существенно возросло. Деловая атмосфера в результате осуществляемых в стране реформ стала более динамичной, что благоприятно влияет на представителей малого, среднего и крупного бизнеса, готовых к изменениям.

Каждое решение Президента Ильхама Алиева направлено на устранение проблем, препятствующих развитию здоровой среды в экономических кругах и призывом к борьбе со взяточничеством на всех уровнях. Результаты очевидны. Проблемы, так долго беспокоившие средние и мелкие компании, устраняются, для бизнеса открываются новые возможности.

На сегодняшний день для успешного, спокойного ведения бизнеса созданы равные налоговые и таможенные условия. Каждая компания, невзирая на размер стартового капитала или объем оборота, поставлена в условия, когда прозрачность действий становится выгоднее нестабильных отношений с любым законодательным или исполнительным органом. Это позволяет даже новому игроку рынка чувствовать себя защищенным, как на старте, так и на перспективу.

Четко и эффективно работает механизм государственной и частной поддержки стратегически важных секторов экономики страны. Помимо инновативных действий Агентства аграрного кредитования и развития (AKIA) при Минсельхозе Азербайджана с кредитным портфелем до 118 миллионов манатов, что почти на 50% больше по сравнению с итогами прошлого года, в поддержку фермерства активно включились частные компании. Простая калькуляция налоговой выгоды привела прогрессивных деловых людей к правильному выводу. Дополнительные вложения в перспективный сектор позволяют не только оптимизировать собственные расходы, но и заложить основу возможных будущих направлений развития своей компании. Сами фермеры смогли получить не только дополнительные материальные средства от государства. Теперь это означает устранение бюрократических ступеней на пути к получению адресной, взвешенной помощи, и, более того, партнерские отношения с административным аппаратом.

Объемное, устоявшееся налоговое законодательство уже подверглось и подвергается модернизации, упрощая процесс ведения бизнеса и стимулируя предпринимателей к новым проектам. В настоящее время, благодаря реализуемым с подачи главы государства реформам, устранена необходимость исполнять множественные требования, объемность налоговых обязательств, устранен трудный доступ к получению квалифицированной помощи от администраций налоговых органов, которые останавливали многие перспективные компании уже на старте. После выступления заместителя министра по налогам Сахиба Алекперова стало ясно, что семь жизненно важных направлений станут гораздо более понятными и стабильными. Теперь вместо своеобразной системы учета и выплат налогов каждый предприниматель ощутит на практике прозрачность фискальной среды и уменьшение административной нагрузки. А это, в свою очередь, приведет к освобождению драгоценного времени на ведение собственно бизнеса, не растрачивая его на выполнение бюрократических требований.

Что очень важно, активно заработали схемы социального и инвестиционного стимулирования, появились новые налоговые льготы. Глобальное изменение бизнес-климата в Азербайджане на сегодняшний день чутко реагирует на рыночные законы. Схемы управления времен нефтяного подъема объективно уходят в прошлое: на передний план выходит умение делать ставку на развитие и перспективу.

Постепенно восполняются кадровые и отраслевые потребности. Сегодня созданная в стране среда и возможность получить международный опыт позволяют способным кадрам открывать для себя перспективы роста.

Все изменения бизнес климата в Азербайджане, произошедшие благодаря политической воле и огромным усилиям Президента Ильхама Алиева и его прогрессивной команды, вдохновляют и расширяют предпринимательский сектор.

Тренды, стимулирующие азербайджанское общество, в том числе деловые круги, сегодня стали ежедневной реальностью. Наряду с реформами в административной жизни страны мы наблюдаем и общегуманитарные изменения в обществе.

Многогранная деятельность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой формирует новую общественную повестку, основанную на высоких общегуманитарных стандартах. В социуме уже работают и набирают ход новые механизмы общественной вовлеченности - волонтерское движение, разработка и внедрение новых моделей социальных лифтов для нового поколения. Это делает Азербайджан сильнее и современнее, как с точки зрения инвестиционной и бизнес среды, так и в социальном и культурном ракурсе.

Реформы Президента Ильхама Алиева трансформируют общество и систему государственного управления, открывая путь всестороннему оздоровлению экономики нашей страны, и отвечая чаяниям простых азербайджанцев к качеству жизни и самореализации.