https://news.day.az/politics/1192202.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Зеленскому
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Зеленскому
8 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с катастрофой пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в окрестностях Тегерана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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