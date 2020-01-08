8 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Анара Адиль оглу Гулиева от должности первого заместителя председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.