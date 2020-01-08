https://news.day.az/politics/1192236.html Президент Ильхам Алиев освободил от должности первого замглавы Госкомитета по градостроительству и архитектуре
Президент Ильхам Алиев освободил от должности первого замглавы Госкомитета по градостроительству и архитектуре
8 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Анара Адиль оглу Гулиева от должности первого заместителя председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.
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