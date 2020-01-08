Традиционная дружба и политический диалог между Азербайджаном и Францией открывают широкие возможности для выхода двусторонних связей между странами на качественно новый уровень.



Об этом написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

В рамках визита во Францию Гаджиев встретился с французскими коллегами из исследовательских центров. Согласно сообщению, на встрече обсуждались экономические реформы в Азербайджане, энергетический сектор, армяно-азербайджанский конфликт, азербайджано-французские связи, региональные отношения, взаимоотношения Азербайджана со странами Евросоюза и Ближнего Востока.