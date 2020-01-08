Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев находится с рабочим визитом во Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках визита Хикмет Гаджиев встретился с советником Президента Франции по политическим вопросам Эммануэлем Боном, советником по политическим вопросам министра обороны Ксавье Шателем, директором Управления по Континентальной Европе министерства европейских и иностранных дел Фредериком Мондолони.

Во встречах также приняли участие помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков и посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

В ходе встреч стороны выразили удовлетворенность уровнем развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией. Было отмечено, что обе стороны заинтересованы в углублении связей.

Хикмет Гаджиев особо подчеркнул, что в развитии связей между двумя странами исключительную роль сыграли Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева. Он напомнил о результатах визитов, осуществленных в последние годы на самом высоком уровне.

На встречах были обсуждены нынешняя ситуация и перспективы двустороннего и регионального сотрудничества Азербайджана и Франции, подчеркнут его большой потенциал в двустороннем и многостороннем формате. Также стороны обменялись мнениями касательно урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и справедливая позиция Азербайджана была в очередной раз доведена до сведения противной стороны.

Отметим, что во встрече, проведенной в министерстве европейских и иностранных дел, также принял участие сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Франции Стефан Висконти.