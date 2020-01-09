У азербайджанской радикальной оппозиции представления об оппозиционности очень странные. К примеру, у них укоренилось мнение, что критиковать власть и выступать против какой-либо ее инициативы достаточно, чтобы носить титул оппозиции.

Азербайджан же продолжает жить своей независимой и активной жизнью, повышая в мире свой авторитет, укрепляя давние и налаживая новые партнерские связи на принципах равенства и взаимоуважения.

Радикалы из так называемого оппозиционного "Национального совета" в лице Али Керимли или Джамиля Гасанлы не могут смириться с таким явным поражением.

Но реальность в том, что радикальная оппозиция бездарна и продажна. Она не в силах убедить население в чем-либо, их ожидания связаны с действующими за рубежом антиазербайджанскими центрами, которые просто вынуждены сотрудничать с этим отребьем. Причем, этому есть простое объяснение.

Дело в том, что ни одна уважающая себя партия в Азербайджане, опасаясь замараться, близко не подпустит к себе подобных заграничных любителей затевать пожары в других странах.

"Стратегическая задача" Али Керимли и Джамиля Гасанлы на сегодняшний день в том, чтобы убедить заграничных спонсоров не прекращать им платить. Воплощать эту идею-фикс - задача не простая. Понятно, что зарубежные спонсоры далеко не глупые люди, и наверняка осведомлены о положении вещей в Азербайджане. Другое дело, что радикалы, которые и де-факто, и де-юре оказались не у дел, никак не унимаются. Любопытно, что все попытки горе-патриотов направлены на то, чтобы выпячивать в обществе кучку политиканов, которые, пользуясь различными финтами, не гнушаясь абсурдных заявлений, направленных против государственной политики, не мытьем, так катаньем пытаются имитировать мнимую значимость.

К примеру, вчера Европарламент заявил, что не будет вести наблюдение за внеочередными выборами в Азербайджане, назначенными на 9 февраля этого года.

В данном заявлении говорилось, что ни один из членов Европарламента или из его структур не уполномочен наблюдать, или комментировать избирательный процесс от имени Европарламента.

Словом, Европарламент высказал свое отношение по данному факту. И в данном конкретном случае вызывает усмешку неуместная выходка Али Керимли, который в одночасье разместил на своей странице в соцсети байку, будто благодаря "деятельности" так называемого "Национального совета" Европейский парламент отказался наблюдать за выборами в нашей стране. Среди комментировавших эту провокационную публикацию нашлись не только те, кто критиковал главаря радикалов за безграмотность и некомпетентность, но и откровенно смеялся над Али Керимли. Пользователи издеваются над ставшим посмешищем главой ПНФА, прямо заявляя что он просто лезет не в свое дело.

Примечательно, что официальный Баку не направлял приглашение в Европарламент по поводу наблюдателей.

Известно, что Азербайджан направил приглашение в Совет Европы, ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ и другие влиятельные международные институты, которые все, без исключения, приняли приглашения. Так что, излишняя "активность" любителя социальных сетей выглядит весьма неприглядно и глупо.

Все "блага", которые предлагала радикальная оппозиция народу, общеизвестны. Именно такие бездарные хвастуны вроде Али Керимли и его дружков по цеху пытаются нести в массы сумятицу, беспредел и хаос. Но, к несчастью радикалов, их попытки пускать пыль в глаза народу тщетны, за отсутствием веры и поддержки масс. Азербайджанский народ давно сделал свой выбор, поддержав государственную политику, во главе которой стоит мудрый и дальновидный политик. Похоже, эта реальность серьезно отравляет жизнь лжепатриотам...

Отдел политики Trend