Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов дал конкретные поручения по факту убийства малолетней девочки в Товузском районе.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Генпрокуратуру, в ходе оперативного совещания, проведенного девятого января, в рамках расследования находящегося под особым контролем главы государства и вызвавшего обеспокоенность у общественности уголовного дела по факту умышленного убийства жительницы села Дондар Гушчу Товузского района, 10-летней Нармин Гулиевой, даны конкретные поручения по усилению следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых совместно с министерством внутренних дел и Службой государственной безопасности, в направлении установления и привлечения к уголовной ответственности в течение короткого периода времени лица или лиц, совершивших указанное преступление, передает Day.Az.

Напомним, что в связи с наличием достаточных оснований для установления факта умышленного убийства, полученных на основе результатов расследования исчезновения 21 ноября 2019 года уроженки села Дондар Гушчу Товузского района - Гулиевой Нармин Шариф гызы, 2010 года рождения, в Следственном управлении Генпрокуратуры по делам о тяжких преступлениях возбуждено уголовное дело по статье 120.2.9 УК АР (Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника).

После обнаружения шестого января этого года тела пропавшей 21 ноября прошлого года Нармин Гулиевой на территории села Дондар Гушчу, в Товузский район были командированы опытные сотрудники МВД, Генпрокуратуры, Центра судебной экспертизы министерства юстиции и Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

В настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные мероприятия для установления лица или лиц, совершивших указанное преступления.