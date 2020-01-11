Энергетика - традиционно один из важнейших секторов экономики Азербайджана. И в 2020 году эту отрасль ждут очень большие перемены: наша страна активно и интенсивно развивает такую новую и крайне перспективную отрасль, как альтерантивная энергетика. Развитию отрасли уделяет серьезное внимание Президент Ильхам Алиев, а иностранные инвесторы готовы вложить в азербайджанскую экономику сотни миллионов долларов.

Тема развития альтернативной энергетики стала особенно актуальной в последние годы. Если несколько лет назад специалисты дискутировали по поводу того, настолько ли необходимо вкладывать огромные средства в развитие отрасли, которая сейчас "как бы не нужна", то сегодня важность возобновляемых источников энергии общеизвестна. И Азербайджан, несмотря на большие запасы нефти и газа, вкладывается в развитие альтернативной энергетики, делая ставку не только на традиционные источники, но и на развитие передовых направлений.



Развитию этого направления уделяется самое высокое внимание: в конце 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании комиссии в связи с реализацией и координацией исполнения пилотных проектов по строительству электростанций в сфере возобновляемых источников энергии, в частности, энергии солнца и ветра. А буквально на днях глава государства принял роуководителей двух крупных арабских компаний, которые намерены вложить в развитие этого направления в нашей стране сотни миллионов долларов.

Принимая арабских инвесторов, председателя правления компании ACWA Power Королевства Саудовская Аравия Мохаммада Абунайана и исполнительного директора компании Masdar Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда Джамиля аль-Рамахи, глава Азербайджанского государства подчеркнул, что возобновляемая энергия - это сегодня один из приоритетов в энергетическом секторе. "Чем больше энергии мы получим от солнца и ветра, тем больше природного газа сэкономим для собственных нужд и экспорта" - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.



Компании ACWA Power и Masdar подписали в Баку Исполнительный договор, касающийся строительства ветряных и солнечных электростанций в нашей стране. Как отметил глава государства, этот договор откроет новую страницу в развитии энергетических проектов в Азербайджане.

"Азербайджан уже обеспечивает свои запасы электроэнергии, а также экспортирует ее. Однако наша цель заключается в привлечении инвесторов в сектор возобновляемой энергии, и значение Исполнительного договора заключается в том, что ветряная и солнечная электростанции будут построены за счет средств инвесторов. Таким образом, вы проявляете интерес к работе в Азербайджане. Мы считаем это доверием к нашей стране, нашему будущему, потому что это - очень крупные инвестиции. Мне сообщили, что после подписания сегодня Исполнительного договора есть еще некоторое время для подготовки других договоров, и мы надеемся, что в нынешнем году примем участие в церемонии закладки фундамента солнечной и ветряной электростанций. Это очень важные для нас проекты", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Интерес к проектам альтернативной энергетики в Азербайджане проявляют не только на Востоке, но и на Западе. Как сообщил Trend глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, Евросоюз готов помочь нашей стране овладеть передовыми технологиями в этой сфере. "Мы уже работаем с Азербайджаном над новой долгосрочной энергетической стратегией страны. Мы готовы помочь новейшими технологиями в области возобновляемых источников энергии. В Азербайджане много ветра и солнца. Это позволит уменьшить счета за коммунальные услуги и сделает окружающую среду более чистой", - сказал Янаускас.

На сегодняшний день доля возобновляемых источников энергии, включая гидроэнергетические ресурсы, в общем объеме потребления энергии в нашей стране достигла 18%. Это хороший результат, но он совершенно не отражает огромный потенциал, имеющийся в Азербайджане. Как отмечал ранее министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, правительство намерено нарастить удельный вес "возобновляемой" энергетики к 2030 году до 30%. Выполнить эту амбициозную задачу помогут и значительные инвестиции из арабских стран, и передовые европейские технологии.

Возможности Азербайджана в области альтернативной энергетики очень велики, и уж точно потенциал страны - самый высокий в регионе. Большая часть суммарного потенциала альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане приходится на солнечную энергию - 5 тысяч мегаватт. На втором месте идет энергия ветра - 4500 мегаватт, а оставшаяся часть приходится на биомассу (1500 мегаватт), геотермальную энергию (800 мегаватт) и потенциал малых рек (350 мегаватт).

Как и было отмечено, Азербайджан старается максимально использовать энергию ветра. Говоря о развитии энергии ветра, нужно отметить, что еще в мае 2015 года Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии запустило первую турбину ветряной электростанции "Ени Яшма" в Хызынском районе. А уже через несколько лет, в 2021 году, в Азербайджане будет запущен действительно уникальный проект первой в мире плавучей солнечной электростанции. Проект предусматривает установку трех 100-киловаттных фотовольтажных систем на озере Беюкшор, а также налаживание бизнес-моделей, с целью поощрения участия частного сектора в данной области и проведение соответствующих тренингов.

Показательно, что параллельно с развитием внутреннего рынка, наша страна ведет активные переговоры с зарубежными партнерами в сфере возобновляемой энергетики. Так, например, черногорская компания Adriatic Capital уже заинтересована в совместном участии с Азербайджаном в проектах по использованию солнечной энергии. Делегация компании недавно была в Баку на переговорах в министерстве энергетики Азербайджана, и уже провела осмотр некоторых частей территории страны, которые могут иметь потенциал.

Кроме того, Азербайджан планирует зарабатывать серьезные деньги и на развитии производства в сфере альтернативной энергии: наша страна собирается экспортировать солнечные панели в зарубежные страны, а именно в Германию, Турцию, Иран, ОАЭ, Грузию. Местная компания Azguntex, которая занимается производством этих панелей, специально провела модернизацию для производства продукции экспортного качества. Ранее предприятие производило панели мощностью в 250 ватт. После модернизации их мощность вырастет до 300-330 ватт. Новые образцы смогут аккумулировать больше солнечной энергии за счет замены старых трехшинных моделей фотоэлектрических элементов на новые высокопроизводительные пятишинные элементы. После завершения модернизации совокупная годовая мощность производимой на заводе продукции вырастет c 25 до 60-65 мегаватт. На предприятии будут функционировать две линии, производящие по 100 тысяч панелей в год.

По мере освоения отрасли расходы на ее развитие снижаются. Это объясняется не только мировой тенденцией снижения затрат на развитие данного направления, но и работами, которые проводятся и будут проведены в Азербайджане в области налаживания производства необходимого оборудования и технологий.

Несомненно, Азербайджан достигнет значительного результата в развитии альтернативной энергетики. Потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет свыше 25,3 тысячи мегаватт, что позволит вырабатывать 62,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. И необходимость развития альтернативной энергетики продиктована не модным трендом, а необходимостью обеспечить устойчивое развитие и энергетической сферы, и экономики Азербайджана в целом. Развивая альтернативную энергетику страна параллельно достигнет целого ряда целей: получится, в том числе, снизить зависимость от традиционных энергоресурсов, еще более укрепить прочность всей энергосистемы, и конечно, положительно повлиять на экологическую обстановку.

Огромный потенциал этой сферы в Азербайджане очевиден, но важнейший фактор будущего развития возобновляемой энергии в нашей стране - это политика, проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева. Именно благодаря усилиям и вниманию, которые проявляет глава государства, наша страна добилась значительных успехов в развитии делового климата. Это, в свою очередь, привело в Азербайджан крупнейших мировых инвесторов, которые готовы вкладывать огромные суммы в перспективные проекты, причем не только в области энергетики, но и по многим другим направлениям. Стабильность, отличный деловой и инвестиционный климат и серьезная политическая воля, которую проявляет руководство страны - вот залог успеха азербайджанской экономики.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az