По оценке известных рейтинговых агентств Азербайджан стоит в одном ряду с самыми реформаторскими государствами мира. Азербайджан достиг очень больших успехов по многим направлениям, в том числе, в социальной и экономической сферах, в области прав человека и в области государственного строительства. Об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, развивающийся Азербайджан серьезно беспокоит некоторые силы, которые не хотят чтобы он укреплялся, был сильным государством: "У этих сил есть пособники в Азербайджане, называемые радикальной оппозицией - группа Али Керимли, которая периодически отчитывается перед своими господами. Ложь и клевета, потоки которой они постоянной льют, не имеют никакого отношения к азербайджанскому народу. И азербайджанский народ прекрасно осознает сущность этих людей. В 1992-1993 годах они наглядно продемонстрировали, кем являются на самом деле. Тогда тандем НФА-Мусават разрушил государство, уничтожил экономику, привел страну в состояние гражданской войны, способствовал оккупации земель и тому, что сотни тысяч человек были изгнаны с родных земель. Они и далее проводили антиазербайджанскую деятельность, нацеленную на провокации и создание противостояния в стране. Однако эти радикалы ничего не добились. Сегодня Азербайджан не тот, что был в 90-е годы. Это сильное государство с развитой государственностью, системой правоохранительных органов, но самое главное - азербайджанский народ сам способен дать ответ силам, пытающимся нарушить стабильность в стране".

Акцентируя внимание на негативных высказываниях Али Керимли об азербайджанской армии, депутат отметил, что подобное негативное мнение высказывают только враги Азербайджана - армянские политики, армянская власть, которые всегда пытались сформировать плохое впечатление об азербайджанской армии.

"Никто кроме них, в особенности граждане Азербайджана, не могут негативно отзываться об азербайджанской армии. Однако Али Керимли не гнушается этим и не хочет признавать, что азербайджанская армия в ряду пятидесяти самых сильных армий мира, причем, это утверждаем не только мы, это оценка международных организаций. Азербайджанская армия одна из самых влиятельных армий мира по военной подготовке и материально-техническому обеспечению, в армии высокий дух патриотизма, военнослужащим всегда оказывается большое внимание".